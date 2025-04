Come svuotare il cestino nascosto di WhatsApp e liberare memoria?

WhatsApp è una delle app più utilizzate al mondo, ma pochi sanno che tende ad accumulare dati residui anche dopo la cancellazione di messaggi e file multimediali. Questo accade perché, oltre alle normali conversazioni, l’applicazione conserva immagini, video, documenti e audio eliminati dalle chat, ma non rimossi dalla memoria fisica del dispositivo. In pratica, si crea un “cestino nascosto”, non visibile Come quello presente nei sistemi desktop, ma che può incidere sensibilmente sulla capacità di archiviazione, soprattutto su smartphone con storage limitato. Questo accade perché WhatsApp, per garantire rapidità di accesso e backup continui, duplica i file in più directory. Ebbene, il cestino nascosto si può raggiungere e svuotare.Occorre partire, naturalmente, da WhatsApp.La sezione dedicata alla gestione dello spazio è accessibile tramite il percorso: Impostazioni > Spazio e dati > Gestisci spazio. 🔗 Cultweb.it - Come svuotare il cestino nascosto di WhatsApp (e liberare memoria)? è una delle app più utilizzate al mondo, ma pochi sanno che tende ad accumulare dati residui anche dopo la cancellazione di messaggi e file multimediali. Questo accade perché, oltre alle normali conversazioni, l’applicazione conserva immagini, video, documenti e audio eliminati dalle chat, ma non rimossi dallafisica del dispositivo. In pratica, si crea un “”, non visibilequello presente nei sistemi desktop, ma che può incidere sensibilmente sulla capacità di archiviazione, soprattutto su smartphone con storage limitato. Questo accade perché, per garantire rapidità di accesso e backup continui, duplica i file in più directory. Ebbene, ilsi può raggiungere e.Occorre partire, naturalmente, da.La sezione dedicata alla gestione dello spazio è accessibile tramite il percorso: Impostazioni > Spazio e dati > Gestisci spazio. 🔗 Cultweb.it

