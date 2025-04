Come sta Lautaro Martinez dopo l’infortunio col Barcellona | tempi di recupero e condizioni

tempi di recupero preoccupano i nerazzurri anche in previsione del ritorno della semifinale di Champions.

Lautaro Martinez non ci sta: «Dopo la Juve ho insultato ma mai bestemmiato, chi mi conosce sa che uomo e che padre sono» - di Redazione JuventusNews24Lautaro Martinez non ci sta dopo quanto accaduto in Juve Inter: tutte le dichiarazioni dell’attaccante L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez è intervenuto a DAZN per analizzare quanto accaduto dopo il match contro la Juve. PAROLE – «Non è stata una partita di grande qualità, però abbiamo messo l’anima e il cuore. L’importante era prendere i tre punti, per la sconfitta con la Juve che ci ha fatto malissimo. 🔗juventusnews24.com

Espressione blasfema dopo Juventus-Inter: sanzionato Lautaro Martinez - Lautaro Martinez è stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro dopo aver pronunciato per due volte un’espressione blasfema al termine di Juventus-Inter, giocata il 16 febbraio. IL COMUNICATO FIGC A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il... 🔗milanotoday.it

“Lautaro squalificato con prova tv”: cosa sta succedendo dopo Juve-Inter - Sta montando un’enorme polemica relativa a un caso che ha coinvolto Lautaro Martinez nel corso di Juventus-Inter: l’argentino potrebbe essere squalificato “Lautaro squalificato con prova tv”: cosa sta succedendo dopo Juve-Inter (Foto: Ansa) – serieanews.comCerte situazioni sembrano destinate a ripetersi. Una partita intensa, un momento di tensione, una frase detta d’istinto. E poi le telecamere che riprendono tutto. 🔗serieanews.com

