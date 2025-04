Come sta il bimbo di 8 anni travolto da un’auto in retromarcia mentre giocava con il fratellino a Vignate

anni che è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere stato investito da un’auto in retromarcia. 🔗 Ancora in prognosi riservata, ma cosciente e in condizioni stabili il bambino di 8che è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo dopo essere stato investito dain. 🔗 Fanpage.it

Come sta il bimbo di 8 anni travolto da un’auto in retromarcia mentre giocava con il fratellino a Vignate - Ancora in prognosi riservata, ma cosciente e in condizioni stabili il bambino di 8 anni che è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa ... 🔗fanpage.it

Bimbo di 8 anni travolto da un’auto in retromarcia mentre gioca con il fratello nel Milanese: è grave - Un bambino di 8 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere stato investito da un'auto ... 🔗fanpage.it

Incidente stradale nel Milanese, investito bimbo di 8 anni: è grave - Un bambino di 8 anni è stato investito in strada da un automobilista che stava facendo retromarcia, in via Aldo Moro nel comune di Vignate, nell'hinterland di ... 🔗msn.com