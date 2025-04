Come salvare un cane in caso di emergenza | dal massaggio cardiaco alle fasciature

Ferrara, 30 aprile 2025 – Tecniche di rianimazione; massaggio cardiaco; Come si costruisce una barella; Come fare una fasciatura; cosa fare in caso di puntura di un insetto. Lezioni di primo soccorso che verranno tenute sabato 3 al centro sportivo di XII Morelli, a Cento in provincia di Ferrara. Ma i protagonisti non saremo noi umani, ma i nostri amici a quattro zampe. Ad insegnare Come si salva un cane in caso di emergenza – il manichino steso sul tappeto – sarà Laura Manfredini, 46 anni, docente e trainer di Bls-D Academy. La sua vita – in casa ospita due cani e quattro gatti – dedicata a loro, agli animali e al loro benessere. A salvarli se sono in situazioni di difficoltà o in pericolo di vita. E' tutto pronto, barelle e tappetini.

