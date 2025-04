Come hanno fatto ad annullare il gol di Mkhitaryan per fuorigioco di punta in Barcellona-Inter

Inter era in offside per la punta del piede. "Ci ripenserò per tutta la vita.", il SAOT (fuorigioco semiautomatico) non ha dato scampo ai nerazzurri. 🔗 La rete del 3-4 segnata nella ripresa non è stato convalidato perché il calciatore dell'era in offside per ladel piede. "Ci ripenserò per tutta la vita.", il SAOT (semiautomatico) non ha dato scampo ai nerazzurri. 🔗 Fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Omicidio Agostino, ecco le motivazioni che hanno convinto la Cassazione ad annullare l'ergastolo a Nino Madonia - "Manifestamente illogica e contraddittoria": così, annullandola, la Cassazione definisce la sentenza di appello che ha condannato all'ergastolo il boss Antonino Madonia per l'omicidio dell'agente di polizia Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, uccisi a Villagrazia di Carini il 5 agosto... 🔗palermotoday.it

"Strade e marciapiedi sporchi: che fine hanno fatto le lance ad acqua previste nell’appalto?" - Strade e marciapiedi sporchi: a Monza sono numerose le segnalazioni sui social. Cittadini che si lamentano per la mancata pulizia delle strade anche in quelle vie dove, in concomitanza del passaggio della spazzatrice, le auto non possono essere parcheggiate. Ma le lamentele arrivano anche dove è... 🔗monzatoday.it

“Un padre e una madre che ascoltano Mozart non finiranno uccisi… Il fatto che ci siano giovani che non hanno strumenti se non il coltello, mi fa rimanere di sale”: parla Paolo Crepet - Dopo avere spiegato i motivi per cui non ha alcuna intezione di guardare la serie Netflix Adolescence, la più vista del momento e nella quale si indagano temi come il rapporto genitori figli, Paolo Crepet torna a parlare col Corriere della Sera e lo fa sulla tragedia di Mezzolombardo. Qui Bojan Panic, un ragazzo 19enne, ha ucciso il padre 46enne per difendere la madre, vittima di violenza da parte dell’uomo. 🔗ilfattoquotidiano.it

Se ne parla anche su altri siti

Come hanno fatto ad annullare il gol di Mkhitaryan per fuorigioco di punta in Barcellona-Inter; Biogas a Matera: annullare autorizzazione all'impianto così come fatto a Policoro. La richiesta; Todde, la procura di Cagliari chiede di annullare la decadenza per le spese elettorali; I sensori dentro al pallone che hanno fatto annullare un gol agli Europei. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Come hanno fatto ad annullare il gol di Mkhitaryan per fuorigioco di punta in Barcellona-Inter - La rete del 3-4 segnata nella ripresa non è stato convalidato perché il calciatore dell'Inter era in offside per la punta del piede ... 🔗fanpage.it