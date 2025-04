Combattono per noi in Ucraina La rivelazione di Putin sui Normandie-Niemen francesi

Il presidente russo ha affermato che questi combattenti stranieri hanno chiamato la loro unità "Normanide-Niemen", come lo squadrone di caccia della Francia libera che ha combattuto con l'U contro i nazisti

J.D. Vance contro gli Alleati sulle truppe in Ucraina: «Non combattono da 40 anni». La replica dopo la bufera: «Non intendevo Francia e Uk!» – Il video - Non contento di aver provocato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sino a fargli perdere le staffe in diretta mondiale, ora J.D. Vance attacca duramente pure quei Paesi europei che starebbero valutando la possibilità di inviare truppe in Ucraina in missione di peace-keeping. «Se si vogliono ottenere reali garanzie di sicurezza, se ci si vuole davvero assicurare che Vladimir Putin non invaderà di nuovo l’Ucraina, la garanzia migliore è quella di dare agli americani un beneficio economico nel futuro dell’Ucraina. 🔗open.online

Task force Dragon e guerra fantasma: la rivelazione sul ruolo Usa in Ucraina - Un'inchiesta svela una verità complessa: l'America non è solo stata un alleato di supporto, ma un protagonista intimo e determinante. Ma ora i rapporti si sono raffreddati 🔗ilgiornale.it

Russia-Ucraina, la rivelazione di D’Alema a Fini: “Io in missione per Zelensky” - A volte la diplomazia percorre sentieri imprevedibili, soprattutto in momenti drammatici come una guerra. E cosa c’è di più inimmaginabile di una missione segreta affidata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky all’ex presidente del Consiglio, Massimo D’Alema? Come ha rivelato La Repubblica, l’ammissione arriva dallo stesso D’Alema, che mercoledì sera, durante un dibattito con Gianfranco Fini su “La politica estera italiana al tempo di Trump”, organizzato a Roma dall’Istituto Affari Internazionali, ha raccontato il suo ruolo in un’inaspettata iniziativa diplomatica. 🔗thesocialpost.it

Zelensky: Più di 150 soldati cinesi combattono con i russi, Pechino sa - Zelensky: Trump è irritato con Putin più di quanto immaginiamo; Hanno l'ordine di suicidarsi. La rivelazione degli 007 di Seoul sui soldati di Kim; Ucraina, reparti filonazisti accanto all'esercito, la denuncia del quotidiano “Usa Today”; Guerra in Ucraina, Zelensky: “Catturati cinesi che combattono per la Russia”. Scoppia la bufera. 🔗Approfondimenti da altre fonti