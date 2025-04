Coltellate nel bar Scattano i sigilli

Coltellate all’amico. Sul posto erano state eseguite indagini della polizia di Cremona che aveva riferito i risultati al questore Ottavio Aragona, il quale ha deciso che il bar Dragone, situato a Cremona in viale Po al numero 44, luogo dove è avvenuto il fatto di sangue, resti chiuso per 15 giorni. "La chiusura è stata decisa - informano dalla questura - per motivi di ordine e sicurezza pubblica, anche con la finalità di impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale". Nella mattinata di ieri la polizia di Cremona si è recata al bar Dragone e ha notificato il provvedimento di chiusura del locale per 15 giorni al proprietario. 🔗 Ilgiorno.it - Coltellate nel bar. Scattano i sigilli Un cliente era stato accoltellato ed era finito in ospedale in gravi condizioni, dopo un furioso litigio con un conoscente. I due si conoscevano e la sera del 19 aprile, intorno alle 22.30, avevano litigato e uno dei due aveva inferto alcuneall’amico. Sul posto erano state eseguite indagini della polizia di Cremona che aveva riferito i risultati al questore Ottavio Aragona, il quale ha deciso che il bar Dragone, situato a Cremona in viale Po al numero 44, luogo dove è avvenuto il fatto di sangue, resti chiuso per 15 giorni. "La chiusura è stata decisa - informano dalla questura - per motivi di ordine e sicurezza pubblica, anche con la finalità di impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale". Nella mattinata di ieri la polizia di Cremona si è recata al bar Dragone e ha notificato il provvedimento di chiusura del locale per 15 giorni al proprietario. 🔗 Ilgiorno.it

