Colpo grosso all’edicola | vince 500mila euro con un Gratta e vinci da 5

all’edicola di Orietta Ghetti, in via Classense, a Classe, raccontano la reazione dell’uomo che alcuni giorni fa – “preferiamo non dare tutti i dettagli” –, ha vinto 500mila euro spendendone appena cinque.Con 5 euro ne vince 300mila, un 50enne fa il Colpo della vita: “Pago il mutuo e la macchina”Insomma, uno di quei colpi che cambiano la vita. Il fortunatissimo ha acquistato con cinque euro un ’Gratta e vinci’ del tipo ’Numerissimi’. Poi, monetina alla mano, ha Grattato la patina sulle caselle, trovando una combinazione di numeri che gli ha permesso di vincere 500mila euro. “Diciamo che è rimasto basito”, aggiungono dall’edicola. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Colpo grosso all’edicola: vince 500mila euro con un Gratta e vinci da 5 Ravenna, 30 aprile 2025 – “Come ha reagito il cliente? Ha rischiato di svenire.”. Ddi Orietta Ghetti, in via Classense, a Classe, raccontano la reazione dell’uomo che alcuni giorni fa – “preferiamo non dare tutti i dettagli” –, ha vintospendendone appena cinque.Con 5ne300mila, un 50enne fa ildella vita: “Pago il mutuo e la macchina”Insomma, uno di quei colpi che cambiano la vita. Il fortunatissimo ha acquistato con cinqueun ’’ del tipo ’Numerissimi’. Poi, monetina alla mano, hato la patina sulle caselle, trovando una combinazione di numeri che gli ha permesso dire. “Diciamo che è rimasto basito”, aggiungono d. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Con 2 euro ne vince 50mila: colpo grosso al 10eLotto nel napoletano - La Campania è stata la regione più premiata dalle ultime estrazioni del Lotto e 10eLotto con ben tre vincite finite nella 'top ten' dei concorsi in questione. La più alta - come riporta Agimeg - è stata realizzata al 10eLotto nel napoletano, ad Ischia, per effetto di un '9' da 50.000 euro a... 🔗napolitoday.it

Colpo fortunatissimo in edicola: compra un gratta e vinci da 5 euro e vince mezzo milione - È rimasto ancora senza nome e volto, e probabilmente resterà così, il fortunato vincitore che martedì mattina ha dato probabilmente una svolta alla sua vita portandosi a casa in un colpo solo mezzo milione di euro. Abbonati alla sezione di inchieste Dossier di RavennaToday Il giocatore ha... 🔗ravennatoday.it

Colpo grosso al 10eLotto, in Lombardia vinti oltre 160mila euro - La dea bendata torna a baciare la Lombardia con una pioggia di vincite legate alle ultime estrazioni del 10eLotto. A Sesto San Giovanni, nel Milanese, un fortunato giocatore ha realizzato un '9' da 50mila eruo con una giocata da soli tre euro. Lo riporta Agimeg. Ma la vincita più consistente... 🔗milanotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Colpo grosso all’edicola: vince 500mila euro con un Gratta e vinci da 5; Colpo fortunatissimo in edicola: compra un gratta e vinci da 5 euro e vince mezzo milione; Gratta e Vinci, colpo grosso da un milione di euro a Chivasso IL VIDEO; ?Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 15 novembre 2024: numeri vincenti e quote. Nessun 6, co. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Colpo grosso all’edicola: vince 500mila euro con un Gratta e vinci da 5 - Ravenna, 30 aprile 2025 – “Come ha reagito il cliente? Ha rischiato di svenire...”. Dall’edicola di Orietta Ghetti, in via Classense, a Classe, raccontano la reazione dell’uomo che alcuni giorni fa – ... 🔗ilrestodelcarlino.it