Colpo di scena può saltare l’accordo tra Ancelotti e il Brasile | la causa

Ancelotti sembrava ad un passo dal diventare Commissario Tecnico del Brasile. Poi cosa è successo? La ricostruzione di 'Relevo' 🔗 Pianetamilan.it - Colpo di scena, può saltare l’accordo tra Ancelotti e il Brasile: la causa Carlosembrava ad un passo dal diventare Commissario Tecnico del. Poi cosa è successo? La ricostruzione di 'Relevo' 🔗 Pianetamilan.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Infortunio Sommer, il portiere svizzero fa gli straordinari. Ecco l’incredibile colpo di scena: può tornare in questo match - di RedazioneInfortunio Sommer, procede spedito il recupero del portiere svizzero che potrebbe addirittura essere in campo in questo match Ottime notizie in casa Inter, prosegue il recupero di Yann Sommer che durante una seduta di allenamento si è infortunato alla mano ed è stato costretto a sottoporsi ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra. 🔗internews24.com

Colpo di scena Juve, è successo davvero: Thiago Motta non ci può credere - Juve spiazzata dopo l’ultima notizia: un evento che non ci voleva e che scombussola i piani di Thiago Motta nel momento sbagliato della stagione. Non ne va bene una alla Juventus, in questi giorni. Anche se il mercato ha portato alcune novità importanti, come ad esempio Kolo Muani, le incognite per la squadra bianconera restano ancora molte. In più, il rendimento della Juve continua a non convincere, come si è notato pure nelle ultime partite, nonostante le vittorie ottenute. 🔗tvplay.it

Esonero Thiago Motta, colpo di scena in casa Juve: uno di questi tre Inter può prendere il suo posto - di RedazioneEsonero Thiago Motta, ecco arrivare il colpo di scena in casa della Juve, uno di questi tre ex allenatore dell’Inter può approdare in bianconero Esonero Thiago Motta, una combinazione di parole tornata alla ribalta nelle ultime ore. La posizione dell’ex Inter attuale allenatore della Juventus infatti, non sembra più così intoccabile come lo era fino a poche settimane fa. Molto se non tutto del futuro del bianconero dipenderà da questo finale di stagione e dal raggiungimento del quarto posto, ma dopo l’eliminazione contro l’Empoli attorno alla Juve iniziano a farsi i nomi dei ... 🔗internews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sorpresa Sarri: pronto il ritorno in Serie A, può saltare una panchina importante; Tradimento lampo: Brescianini beffa il Napoli e sposa l’Atalanta; Inter, Zhang frena su Lukaku, perché può saltare tutto: colpo di scena | .it; Calcio: colpo di scena Messi, rinnovo con il Barca può saltare. 🔗Su questo argomento da altre fonti