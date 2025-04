Colpo di scena Conceicao | così resta al Milan

Milan con focus in particolare sul futuro di Sergio Conceicao.Milan, l’addio di Conceicao non è così scontato (LaPresse) – Calciomercato.itIl club rossonero ha vissuto una stagione estremamente altalenante. Grandi prestazioni e soddisfazioni come la vittoria in Supercoppa, il successo al Bernabeu e, in più, la conquista della finale di Coppa Italia. D’altro lato, però, la brutta eliminazione in Champions League contro il Feyenoord e il treno Champions ormai perso. 🔗 Calciomercato.it - Colpo di scena Conceicao: così resta al Milan Le ultime sui rossoneri e il tecnico nella nuova puntata di Ti Amo Calciomercato, programma in onda sul nostro canale YoutubeUna finale di Coppa Italia conquistata e la possibilità di sollevare il secondo trofeo stagionale. Nella nuova puntata di Ti Amo Calciomercato, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, i nostri Alessio Lento e Carlo Roscito hanno approfondito l’argomentocon focus in particolare sul futuro di Sergio, l’addio dinon èscontato (LaPresse) – Calciomercato.itIl club rossonero ha vissuto una stagione estremamente altalenante. Grandi pzioni e soddisfazioni come la vittoria in Supercoppa, il successo al Bernabeu e, in più, la conquista della finale di Coppa Italia. D’altro lato, però, la brutta eliminazione in Champions League contro il Feyenoord e il treno Champions ormai perso. 🔗 Calciomercato.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Colpo di scena Milan-Conceiçao: scelta fatta su Allegri - Disastro Milan in Champions League con l’eliminazione prematura per mano del Feyenoord. Critiche per Conceiçao e futuro da decidere: l’esito del sondaggio di oggi Missione fallita per il Milan che ha visto sfumare la possibilità di arrivare agli ottavi di finale di Champions League pareggiando per 1-1 nella gara di ritorno a San Siro. Una vera e propria disfatta inaspettata per l’ambiente rossonero che si lecca le ferite dopo aver gettato al vento una chance importante. 🔗calciomercato.it

“Ha deciso così”. Colpo di scena alla Rai, Stefano De Martino lascia il programma - Brutta notizia per tutti i fan di Stefano De Martino. Ormai il suo addio al programma tv sarebbe imminente, infatti tutti gli indizi andrebbero in questo senso. Una delusione enorme per il pubblico, che deve dunque prepararsi a qualcosa che non sembrava possibile fino a poco tempo fa. A sganciare questa bomba su Stefano De Martino e sull’addio al programma tv è stato il sito Fanpage. In anteprima è stato in grado di anticipare una news clamorosa e inaspettata, che creerà un dispiacere enorme. 🔗caffeinamagazine.it

“Così ha deciso la Rai”. Stefano De Martino, colpo di scena su Affari Tuoi: la notizia inaspettata - Stefano De Martino sta vivendo un periodo d’oro nella sua carriera televisiva, e la Rai sembra intenzionata a investire su di lui come mai prima d’ora. Il conduttore napoletano, già protagonista indiscusso di Affari Tuoi, è atteso per un evento in prima serata che promette di essere molto più di una semplice serata speciale. Venerdì 2 maggio, infatti, Rai1 trasmetterà uno show inedito che vedrà De Martino al timone, una prova generale che potrebbe rivelarsi cruciale per il suo futuro nel prime time del canale ammiraglia. 🔗caffeinamagazine.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Colpo di scena Conceicao: così resta al Milan; Milan News – Addio Conceicao? Colpo di scena: “Al suo posto arriva…”; Conceicao costretto a farsi medicare dopo la Supercoppa: un giocatore del Milan l'ha colpito; Finalmente Koopmeiners, la Juve sogna ma con giudizio: le cifre di Giuntoli. 🔗Su questo argomento da altre fonti