Colpito da una massa metallica mentre lavora sul carrello elevatore | grave un operaio

operaio di 44 anni è rimasto ferito oggi sul lavoro mentre manovrava un carrello elevatore. L'uomo è stato travolto da una massa di ferro: sul posto 118 e carabinieri. 🔗 Undi 44 anni è rimasto ferito oggi sul lavoromanovrava un. L'uomo è stato travolto da unadi ferro: sul posto 118 e carabinieri. 🔗 Fanpage.it

