Colle | ecco i soldi per il Mattatoio Arriva un finanziamento da parte della Regione di 250mila euro

Mattatoio Comunale di Colle potrà contare su un finanziamento di 250mila euro stanziato dalla Regione Toscana. Si tratta di un intervento decisivo, pensato per rilanciare una struttura considerata strategica per il settore agro-zootecnico e per la lavorazione delle carni, con un impatto che supera i confini della Valdelsa e interessa anche il sud della provincia di Firenze e l'area orientale della provincia di Grosseto."Questo finanziamento risponde alle esigenze concrete di allevatori, macellai e aziende di trasformazione del territorio – ha dichiarato Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva e vicepresidente del Consiglio regionale –. Una volta rinnovato e correttamente gestito, il Mattatoio sarà in grado di macellare giornalmente fino a 500 capi suini e ovini e 60 capi bovini, un risultato importante per tutta la filiera agroalimentare".

