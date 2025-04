Coldiretti | Pubblicato il bando regionale de minimis

Coldiretti Piacenza informa che la Regione Emilia-Romagna, con Delibera 594 del 22 aprile 2025, ha aperto il bando regionale "De minimis" 2025 a medio termine (massimo 5 anni) con scadenza al 27 giugno prossimo attraverso un intervento specifico a sostegno dei produttori agricoli per ridurre il.

