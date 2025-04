Colapinto sta per tornare in F1 c’è lo spoiler del suo sponsor | quando soffierà il posto a Doohan

Doohan correrà a Miami con la Alpine. Poi potrebbe lasciare il posto a Franco Colapinto. Lo sponsor principale del pilota argentino ha detto in fuori onda TV che l'Alpine cambierà pilota già a Imola. 🔗 Jackcorrerà a Miami con la Alpine. Poi potrebbe lasciare ila Franco. Loprincipale del pilota argentino ha detto in fuori onda TV che l'Alpine cambierà pilota già a Imola. 🔗 Fanpage.it

Colapinto titolare in Alpine a Imola? Spunta un ‘fuori-onda’ clamoroso in diretta tv di uno sponsor dell’argentino – VIDEO - Franco Colapinto sarà titolare al posto di Jack Doohan a Imola in Alpine? Ecco il clamoroso fuorionda del presidente di YPF ... 🔗formulapassion.it

F1 | Colapinto a metà tra VCARB e Alpine: Lawson o Doohan silurati a breve? - Il mercato piloti 2025 si fa intricato, con Colapinto che ha una doppia possibilità di tornare in griglia ... Un debutto molto deludente da parte del neozelandese, però, sta mettendo a rischio il suo ... 🔗f1ingenerale.com

F1 | Williams, Colapinto: "Non ho un sedile per il 2025. Quindi..." - “Sono comunque convinto che avrò un’opportunità, e credo fermamente che riuscirò a tornare nel 2026 o nel 2027.” Le parole di Colapinto ... esordio in F1 e punta a un futuro stabile tra i migliori in ... 🔗f1-news.eu