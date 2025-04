Codogno Sos sicurezza in stazione | chiesto il ritorno della Polfer

Codogno, 30 aprile 2025 – La situazione della stazione ferroviaria è stata al centro del Consiglio comunale di Codogno di lunedì sera. Il dibattito è scattato a seguito di un'interrogazione presentata da Nicoletta Serra, consigliere comunale di "Azione" che ha chiesto interventi per il miglioramento della sicurezza. "Lo scalo rappresenta un punto strategico per la mobilità e negli ultimi tempi ha visto episodi di violenza e degrado. Interventi come l'installazione di telecamere e il potenziamento delle forze dell'ordine sono già previsti, ma non sufficienti: servirebbero il controllo degli accessi, la presenza di personale, sistemi intelligenti, colonnine Sos - ha osservato Serra –. L'amministrazione ha intenzione di richiederli a Rfi e Trenitalia? Si può pensare alla presenza di operatori sociali per persone fragili che frequentano l'area.

