Coco avvisa l’Inter | Il Barcellona è il peggior avversario possibile in questo momento per i nerazzurri

Coco, il doppio ex di Barcellona e Inter ha parlato in vista della sfida tra i due club valevole per la semifinale d'andata di Champions: le sue parole Francesco Coco, doppio ex di Barcellona-Inter, ha parlato della sfida di stasera tra i due club in un'intervista a Tuttosport. Di seguito, le sue parole.LE PAROLE DI Coco – «Sono convinto che l'Inter avrà la forza di reagire e riuscirà a rialzarsi dopo le ultime sconfitte. Per questo mi aspetto che riesca a fare meglio in Champions che in campionato, nonostante il Barcellona sia il peggior avversario possibile in questo momentoa squadra che gioca meglio al mondo e che diverte di più. Hanno una qualità incredibile con giocatori dal tasso tecnico elevatissimo, tuttavia l'Inter ha delle armi a propria disposizione per provare a far male ai catalani.

