Cocaina in auto Ventunenne ai domiciliari

domiciliari per Andrea Gambacorta, Ventunenne di Uboldo, portato in carcere domenica dalla Polizia stradale di Busto Arsizio, che lo ha trovato in possesso di 120 grammi di Cocaina. Ieri mattina ha sostenuto l’interrogatorio di convalida dell’arresto con il Gip Maria Elisabetta De Benedetto, rispondendo alle domande del giudice. Alla fine, è stato convalidato il suo arresto, ed emessa misura cautelare ai domiciliari. Il ragazzo, alla guida di una Polo, è stato fermato da una pattuglia mentre usciva dalla A9 a Lomazzo, un normale posto di controllo allo svincolo. La droga era custodita in un sacchetto che il ragazzo portava addosso, nella felpa. 🔗 Ilgiorno.it - Cocaina in auto. Ventunenne ai domiciliari Arrestiper Andrea Gambacorta,di Uboldo, portato in carcere domenica dalla Polizia stradale di Busto Arsizio, che lo ha trovato in possesso di 120 grammi di. Ieri mattina ha sostenuto l’interrogatorio di convalida dell’arresto con il Gip Maria Elisabetta De Benedetto, rispondendo alle domande del giudice. Alla fine, è stato convalidato il suo arresto, ed emessa misura cautelare ai. Il ragazzo, alla guida di una Polo, è stato fermato da una pattuglia mentre usciva dalla A9 a Lomazzo, un normale posto di controllo allo svincolo. La droga era custodita in un sacchetto che il ragazzo portava addosso, nella felpa. 🔗 Ilgiorno.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

In auto con pasticche, coltelli, manganelli e cocaina: arrestato 40enne - Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno arrestato un 40enne di origine straniera, ritenuto, a seguito degli accertamenti e verifiche svolte, il presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di cocaina, psicofarmaci e porto di armi o... 🔗parmatoday.it

Nell'auto nascondeva quasi due etti di cocaina, arrestato per spaccio - L'auto in sosta in un'area isolata nel cuore della notte ha insospettito una pattuglia dei carabinieri di Cattolica coi militari dell'Arma che hanno deciso di controllare chi ci fosse nell'abitacolo. L'uomo, alla vista delle divise, ha iniziato ad agitarsi per poi fare dei movimenti strani... 🔗riminitoday.it

Scandicci, nasconde in auto 50 grammi di cocaina e 1.200 euro: in manette - Firenze, 10 febbraio 2025 - Nasconde 50 grammi di cocaina e 1.200 euro ma non l'ha fatta franca. I carabinieri della compagnia di Scandicci hanno arrestato in flagranza di reato, per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio, un uomo marocchino, classe ’99. Nella circostanza, i militari dell’Arma, insospettiti dagli atteggiamenti dell'uomo che era alla guida della sua autovettura, lo hanno seguito per pochi metri fermandolo in via Darwin, centro cittadino. 🔗lanazione.it

Approfondimenti da altre fonti

Cocaina in auto. Ventunenne ai domiciliari; Foligno, nascondeva la cocaina nel filtro dell'aria dell'auto: spacciatore 21enne arrestato; Lo spaccio delivery di due amici: cocaina e crack consegnate con scatole di metallo e calamite; Cocaina in auto davanti alla stazione e vicino alla scuola, due pusher arrestati a Meta di Sorrento. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cocaina in auto. Ventunenne ai domiciliari - Arresti domiciliari per Andrea Gambacorta, ventunenne di Uboldo, portato in carcere domenica dalla Polizia stradale di Busto Arsizio, che ... 🔗msn.com

COCAINA IN AUTO PRONTA PER LO SPACCIO: ARRESTATO 50ENNE - All’interno dell’auto sono stati trovati circa 15 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi e pronti per ... Loffredi è stato arrestato in flagranza di reato e posto ai domiciliari, in attesa ... 🔗reteabruzzo.com

Sorpresi con sette chili di cocaina e hascisc in auto, due arresti a Trapani - Domiciliari con braccialetto elettronico per un 47enne trapanese e un ventenne palermitano. Trovati oltre alla droga 20mila euro in contanti ... 🔗rainews.it