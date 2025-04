Club Benefits Uefa Euro 2024 | San Marino calcio e piccole squadre italiane incassano milioni

squadre di serie A, chi più o chi meno, la maggior parte di quelle di B, qualcuna di Lega Pro, poi insieme a loro anche Tropical Coriano, Pietracuta, San Marino calcio, Cattolica e Fya Riccione. Che hanno incassato non esattamente gli spiccioli della cifra record di 233 milioni di Euro distribuita dal programma Club Benefits di Uefa Euro 2024. Quello 'donato' a 901 Club delle 55 federazioni affiliate per aver permesso ai giocatori di partecipare alle competizioni per nazionali: cioè Nations League, qualificazioni Europee e fase finale di Euro 2024. E hanno incassato anche di più di diversi Club di serie A le piccole realtà di casa nostra. Si va dai 100.000 Euro del Tropical Coriano, ai 14.000 della vecchia Fya Riccione. Ben 95.134 ne ha messi in tasca il Pietracuta, 69.521 il San Marino e 25.

Ceferin svela tutto: «Mondiale per Club? Le squadre europee lo vogliono, ma non vedo…». Poi risponde così alle critiche sulla Uefa - di RedazioneAleksander Ceferin svela sul Mondiale per Club, ecco la verità sul futuro della competizione, mentre sulle critiche alla Uefa dice che… Aleksander Ceferin è intervenuto nel corso del 49° congresso della confederazione calcistica europea. Il numero 1 della Uefa ha trattato numerosi temi, a partire dal Mondiale per Club che vedrà coinvolto anche l’Inter: CEFERIN SUL MONDIALE PER CLUB – «Ci sarà, questo è quanto. 🔗internews24.com

Kean vale già 52 milioni di euro? I top club europei si muovono per l’ex Juve: da luglio può succedere questo - di Redazione JuventusNews24Kean vale già 52 milioni di euro? Gli ultimissimi aggiornamenti sul futuro dell’ex attaccante della Juve Dopo una prima parte di stagione strepitosa di Moise Kean con la Fiorentina, l’ex attaccante della Juve è già finito nel mirino di tanti top club europei tra cui, come riportato da Nicolò Schira, Arsenal e Tottenham. Sull’attaccante c’è una clausola di 52 milioni di euro mentre era stato venduto alla Fiorentina per 18 milioni di euro. 🔗juventusnews24.com

Juventus, la UEFA paga nuovi bonus per la Champions League. 61 milioni alle italiane: ecco l’incasso del club bianconero - di Redazione JuventusNews24Juventus, la UEFA paga nuovi bonus Champions: l’incasso del club bianconero e delle squadre italiane Come riportato da Calcio e Finanza, nella giornata di oggi la UEFA ha effettuato nuovi pagamenti dei bonus inerenti ai risultati ottenuti dalle 32 squadre in Champions League. Si tratta del terzo pagamento riconosciuto dal massimo organo del calcio europeo in questa stagione, con le società italiane che hanno incassato un totale di poco più di 61 milioni di euro. 🔗juventusnews24.com

