Clive Owen e Amanda Seyfried sono protagonisti di un noir fantascientifico in cui la privacy è annullata e l' anonimato è l' unica salvezza

Clive Owen e Amanda Seyfried. Ambientato in un mondo in cui la totale mancanza di privacy è l’epicentro di un delitto dai contorni piuttosto inquietanti, unisce fantascienza con gli stilemi del giallo. Nonostante sia stato prodotto solamente 7 anni fa, il film diretto dallo specialista del genere fantascientifico Andrew Niccol (Gattaca – la porta dell’Universo) mostra una tesi sull’uso delle nuove tecnologie che, con lo sguardo del presente, sembra già appartenere al secolo scorso. Film di fantascienza: 15 titoli imperdibili X Leggi anche › Clive Owen in “Guida romantica a posti perduti”. 🔗 Iodonna.it - Clive Owen e Amanda Seyfried sono protagonisti di un noir fantascientifico in cui la privacy è annullata e l'anonimato è l'unica salvezza Questa sera alle 21.10 su Rai Movie va in onda Anon, thriller con. Ambientato in un mondo in cui la totale mancanza diè l’epicentro di un delitto dai contorni piuttosto inquietanti, unisce fantascienza con gli stilemi del giallo. Nonostante sia stato prodotto solamente 7 anni fa, il film diretto dallo specialista del genereAndrew Niccol (Gattaca – la porta dell’Universo) mostra una tesi sull’uso delle nuove tecnologie che, con lo sguardo del presente, sembra già appartenere al secolo scorso. Film di fantascienza: 15 titoli imperdibili X Leggi anche ›in “Guida romantica a posti perduti”. 🔗 Iodonna.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

The Housemaid: Amanda Seyfried e Sydney Sweeney promettono che il film sarà 'folle' - Lionsgate ha presentato al CinemaCon il film The Housemaid, tratto dal popolare romanzo di Freida McFadden, e le protagoniste Amanda Seyfried e Sydney Sweeney hanno anticipato momenti folli. Lionsgate ha presentato all'evento CinemaCon il film The Housemaid, diretto da Paul Feig e tratto dal romanzo scritto da Freida McFadden. I presenti hanno potuto vedere le prime immagini dell'atteso film che avrà come star Sydney Sweeney, Amanda Seyfried e Brandon Sklenar. 🔗movieplayer.it

Jennifer’s Body | Amanda Seyfried conferma che si parla del sequel - Jennifer’s Body è da molti considerato un cult del genere horror, e questo nonostante sia stato un flop commerciale e di critica, ma a quanto pare il film potrebbe avere un sequel. In aggiunta ad alcune dichiarazioni sibilline offerte dalla regista Diablo Cody lo scorso anno, Deadline ha riportato in rete un’intervista realizzata ad Amanda Seyfried, una delle due protagoniste del primo film uscito lo ricordiamo nel 2009 (l’altra era Megan Fox). 🔗universalmovies.it

Jennifer's Body 2: Amanda Seyfried fornisce aggiornamenti sul sequel - Amanda Seyfried ha fornito nuovi indizi sul possibile sequel dell'horror Jennifer's Body, che la vedeva protagonista insieme a Megan Fox. Da tempo si parla di un potenziale sequel del film horror Jennifer's Body, che ha visto Amanda Seyfried e Megan Fox come protagoniste. Ora Seyfried ha offerto un nuovo aggiornamento sul sequel, suggerendo che potrebbe essere in lavorazione. Cosa ha detto Amanda Seyfried su Jennifer's Body 2? Durante una recente apparizione a un evento sul red carpet, Amanda Seyfried ha interagito con un gruppo di fan che hanno espresso la loro ammirazione per Jennifer's ... 🔗movieplayer.it

Se ne parla anche su altri siti

Anon: su Rai Movie questa sera un thriller tra ipertecnologia e delitti; Anon - Recensione; Il trailer di Anon, Clive Owen e Amanda Seyfried nel nuovo film del regista di Gattaca; Anon: ecco il primo trailer del film Netflix con Clive Owen e Amanda Seyfried. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Amanda Owen breaks down in tears over ex Clive’s latest move - Amanda Owen admitted a “red mist” descended over her after her ex-husband Clive’s latest move. The Our Yorkshire Farm couple – who share nine children together – announced their split ... 🔗express.co.uk

Our Yorkshire Farm stars Amanda and Clive Owen’s return to screens finally confirmed after months of fretting from desperate fans - Our Yorkshire Farm stars Amanda and Clive Owen's return to screens has finally been confirmed after months of fretting from desperate fans. The show, Our Farm Next Door: Amanda, Clive and Kids ... 🔗dailymail.co.uk

Amanda Owen 'fights back tears' and 'red mist' over latest move from ex-husband Clive - Amanda Owen has confessed to experiencing a "red mist" following her ex-husband Clive's recent actions. The couple, who are parents to nine children and stars of Our Yorkshire Farm, announced ... 🔗manchestereveningnews.co.uk