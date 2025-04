Claudio Scajola boccia l’intitolazione di una pista ciclabile a Sandro Pertini

Repubblica.it - Claudio Scajola boccia l’intitolazione di una pista ciclabile a Sandro Pertini L’ex ministro dell’Interno, ora sindaco di Imperia, ha respinto con la maggioranza di centrodestra la mozione del consigliere Pd, Ivan Bracco: “I Comuni la vogliono chiamare Riviera dei Fiori”. La parlamentare Avs, Zanella: “Pagina vergognosa in una città e regione simboli. 🔗 Repubblica.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

In Campania speranza di vita più bassa d'Italia, Vietri (FdI): "Anche l'Istat boccia De Luca" - "Nuovi dati negativi per la Campania governata da De Luca e dal Pd. La nostra regione, infatti, si colloca all'ultimo posto per la speranza di vita piu' bassa d'Italia sia tra gli uomini (79,7) sia tra le donne (83,8). Non solo. Ma nella graduatoria nazionale che fa segnare il minimo storico... 🔗salernotoday.it

Consulta boccia la legge della Campania, niente terzo mandato per De Luca - Bocciata la legge della Regione Campania che consente al presidente della Giunta regionale uscente che ha gia' svolto due mandati consecutivi di candidarsi per un terzo è incostituzionale. Dopo una lunga giornata in camera di consiglio, lo ha sancito la Corte costituzionale. Il governatore... 🔗casertanews.it

Torna la dicitura «genitori» sulla carta d'identità dei minori: la Cassazione boccia «padre» e «madre» - La formula imposta dal decreto del 2019, secondo i giudici, «non rappresenta tutte le legittime conformazioni dei nuclei familiari e dei correlati rapporti di filiazione» 🔗vanityfair.it

Su questo argomento da altre fonti

Claudio Scajola boccia l’intitolazione di una pista ciclabile a Sandro Pertini; Muffa e alimenti di provenienza sconosciuta, ristoranti da incubo: i Nas ne chiudono due. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Claudio Scajola boccia l’intitolazione di una pista ciclabile a Sandro Pertini - L’ex ministro dell’Interno, ora sindaco di Imperia, ha respinto con la maggioranza di centrodestra la mozione del consigliere Pd, Ivan Bracco: “I Comuni la ... 🔗genova.repubblica.it

Comune Imperia 'boccia' ciclabile intitolata a Pertini, polemica - (ANSA) - IMPERIA, 30 APR - "Le scuse adottate dal sindaco Scajola sono offensive nei confronti non solo di Sandro Pertini ma di tutta la Resistenza. Vergogna". Così il consigliere comunale di minoranz ... 🔗msn.com

Intitolare una via a Sandro Pertini? Scajola dice no: a Imperia bocciata la mozione del centrosinistra - "Una vergogna, calpesta la nostra storia". La replica dell'ex ministro berlusconiano: "Quella pista sarà Ciclovia della Riviera dei Fiori" ... 🔗ilfattoquotidiano.it