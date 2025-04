Classifica musica italiana aprile 2025 | top 10 del mese

Classifica di maggio per il duo Cremonini-Elisa con "Nonostante tutto", sul podio anche Achille Lauro e Alessandra AmorosoAl primo posto, sul podio della Classifica di aprile, Cesare Cremonini e Elisa insieme per il brano Nonostante tutto. Una collaborazione che ha già guadagnato successi con Aurore Boreali e i due artisti, hanno unito le loro voci per presentare questo nuovo brano a dir poco sorprendente. Cremonini definisce Nonostante tutto, "Un brano folle come sa esserlo la felicità che germoglia nel buio, libero come le nostre voci amiche insieme." La canzone riflette sul tema della felicità che può manifestarsi in svariate forme e in tempi non ben definiti. In sostanza, i due cantanti esortano le persone a vivere e riconoscere i momenti felici e tenerli stretti nel cuore.

