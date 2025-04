Clara annuncia il Summer Tour 2025 | le date

Clara annuncia il Summer Tour 2025, che toccherà tutta Italia a partire da sabato 10 maggio a Melilli (SR) – Terrazza degli Iblei, lunedì 2 giugno a Formia (LT) – Piazza Mattei, sabato 14 giugno a Riese Pio X (TV) – Parco delle poesie – Avis Live Music, sabato 21 giugno a Cesenatico (FC) – Piazza Andrea Costa – La Notte Rosa, lunedì 23 giugno a Civitella Roveto (AQ) – Piazza San Giovanni, giovedì 17 luglio a Gioia Tauro (RC) – Venti da Sud, sabato 19 luglio a Pratovecchio Stia (AR) – Go Valley Festival, venerdì 8 agosto a Tortoreto Lido (TE) – Rotonda Carducci – Vivitortoreto, lunedì 11 agosto a Cerenzia (KR) – Presilandia Summer Festival, martedì 12 agosto a Roggiano Gravina (CS) – Estate Roggianese, venerdì 15 agosto a Sauze d'Oulx (TO) – Anima Festival, lunedì 8 settembre a Siderno (RC) – Porto Salvo Festival.

