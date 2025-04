Clamoroso dalla Spagna | il Real Madrid rischia di far saltare l'accordo per Ancelotti ct del Brasile

Ancelotti nuovo ct del Brasile, ma il Real Madrid rischia di far saltare l`accordo. Secondo Re. 🔗 Fulmine a ciel sereno. Sembrava fatta per Carlonuovo ct del, ma ildi farl`. Secondo Re. 🔗 Calciomercato.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Real Madrid Barcellona salta? Clamoroso dalla Spagna: i Blancos sono una furia! - di RedazioneReal Madrid Barcellona non si gioca? La clamorosa ipotesi dalla Spagna sulla gara tra Blancos e catalani Real Madrid Barcellona non si gioca? E’ clamorosa la protesta dei Blancos che potrebbe portare a una mancata disputa della finale di Copa del rey domani sera, il tutto a pochi giorni da Barcellona Inter. Clamorosa protesta del Real Madrid alla vigilia della finale di Copa del Rey contro il Barcellona, a Siviglia. 🔗internews24.com

Clamoroso dalla Spagna: il Real Madrid rischia di far saltare l’accordo per Ancelotti ct del Brasile | Primapagina - 2025-04-29 23:30:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Clamoroso dalla Spagna: il Real Madrid rischia di far saltare l’accordo per Ancelotti ct del Brasile | Primapagina | Calciomercato.com Home Clamoroso dalla Spagna: il Real Madrid rischia di far saltare l’accordo per Ancelotti ct del ... 🔗justcalcio.com

Manchester City Real Madrid, finale clamoroso: le merengues rimontano in pochi minuti lo svantaggio: Diaz e Bellingham firmano la vittoria – VIDEO - Manchester City Real Madrid: le Merengues vincono con una clamorosa rimonta negli ultimi minuti: decisivi Diaz e Bellingham – VIDEO Finale clamoroso in Manchester City Real Madrid, il big match dei playoff di Champions League che sa di finale anticipata. Dopo il 2-1 di Haaland, dal dischetto all’80’ le Merengues confermano il loro DNA di […] 🔗calcionews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Clamoroso dalla Spagna: il Real Madrid può far saltare Ancelotti al Brasile. Gli ultimi aggiornamenti e i dettagli; Clamoroso dalla Spagna: il Real Madrid rischia di far saltare l'accordo per Ancelotti ct del Brasile; Dalla Spagna: il Real Madrid minaccia di non giocare col Barcellona. Ma arriva la smentita; Clamoroso dalla Spagna: Ancelotti a rischio esonero!. 🔗Ne parlano su altre fonti

Clamoroso dalla Spagna: il Real Madrid rischia di far saltare l'accordo per Ancelotti ct del Brasile - Fulmine a ciel sereno. Sembrava fatta per Carlo Ancelotti nuovo ct del Brasile, ma il Real Madrid rischia di far saltare l'accordo. Secondo Relevo, il club del presidente Florentino Perez non vorrebbe ... 🔗msn.com

Dalla Spagna: Ancelotti fa marcia indietro, arriva il "no" al Brasile - Niente nazionale verdeoro per il tecnico, comunque vicino all'addio al Real Madrid. Stando a Marca, l'allenatore starebbe valutando un'offerta dall'Arabia Saudita ... 🔗ilromanista.eu

Clamoroso dalla Spagna: può saltare il passaggio di Ancelotti sulla panchina del Brasile - Ha del clamoroso quanto sta emergendo in questi minuti dalla Spagna. Il passaggio di Ancelotti al Brasile nel mese di giugno, dato ormai per fatto, sarebbe vicino a saltare come rivelato dai colleghi ... 🔗informazione.it