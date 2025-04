Clamoroso Ancelotti salta tutto | il motivo è impensabile

Ancelotti: adesso tutto può saltare per un motivo bene preciso e anche impronosticabile.Carlo Ancelotti sta continuando ad attirare l'attenzione. tutto potrà ancora succedere nel futuro del tecnico italiano attualmente impegnato al seguito del Real Madrid.Dopo gli ultimi impegni del club spagnolo, alla fine della stagione in corso, l'allenatore molto probabilmente saluterà. Occhio però a quello che sta accadendo in questi ultimi giorni e soprattutto a quello che è stato rivelato.Ancelotti, si complica tutto: l'operazione rischia di saltare, ecco il motivoFernando Sánchez Tavero, giornalista di 'Diario AS', ai microfoni di 'TiAmoCalciomercato' su 'Youtube', ha dichiarato: "Ieri sera abbiamo ricevuto in redazione la comunicazione che l'operazione Ancelotti-Brasile fosse saltata dopo tanti mesi di trattative".

