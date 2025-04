Clair Obscur | Expedition 33 la sorpresa che sfida i colossi su Steam e Game Pass

Clair Obscur: Expedition 33 (disponibile su Amazon) è il gioco che nessuno si aspettava, ma che tutti stanno giocando. GameSpot e PC Gamer confermano che il titolo di Sandfall Interactive ha superato Assassin's Creed Shadows per giocatori attivi su Steam, raggiungendo un picco di 121.422 utenti, contro gli 85.961 di Metaphor: ReFantazio.Disponibile su Xbox Game Pass dal 24 aprile, questo RPG a turni ispirato a Persona e Final Fantasy ha conquistato critica e pubblico con un Metacritic di 92 e un incredibile punteggio utenti di 9.7.La storia, ambientata in un mondo Belle Époque minacciato dalla misteriosa Paintress, è stata elogiata per la sua profondità emotiva e i personaggi complessi, come Gustave e Maelle, che affrontano dilemmi personali e tragedie. 🔗 Imiglioridififa.com

Clair Obscur Expedition 33 Provato, un serio candidato per i GOTY 2025! - Abbiamo provato una DEMO estesa di Clair Obscur Expedition 33 e adesso il 24 aprile 2025, data prevista per la pubblicazione della versione completa, sembra più lontano che mai. L’RPG di Sandfall ci ha infatti colpito oltre ogni aspettativa, sotto praticamente ogni punto di vista. Dalla narrazione, al gameplay, alla cura per la grafica e la direzione artistica, persino l’ottimizzazione “tecnica” ci ha impressionato positivamente. 🔗metropolitanmagazine.it

Clair Obscur: Expedition 33 è stato sviluppato da 30-40 persone? Il numero è più alto - Clair Obscur: Expedition 33 si sta guadagnando elogi in tutto il mondo, ma attorno alla sua produzione circola una storia imprecisa. Difatti secondo una narrazione diffusa, il titolo sarebbe stato realizzato da appena 30-40 ex sviluppatori Ubisoft riuniti in uno studio indipendente. Tuttavia, un’analisi più attenta dei crediti del gioco rivela una realtà ben diversa, fatta di un impegno collettivo molto più ampio. 🔗game-experience.it

Clair Obscur Expedition 33 invita il giocatore ad esplorare - Clair Obscur: Expedition 33, in uscita il 24 aprile per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S (disponibile anche su Xbox Game Pass), sorprende i giocatori con una scelta coraggiosa: non includerà una mini-mappa all’interno dei livelli. Questa decisione mira a spingere i giocatori a esplorare gli ambienti proprio come farebbero dei veri esploratori, senza l’aiuto di riferimenti precisi. Infatti, nel mondo narrativo di Clair Obscur, tutte le mappe precedenti sono inutilizzabili, a causa dei fallimenti delle spedizioni passate. 🔗gamerbrain.net

Clair Obscur: Expedition 33 ha delle ottime possibilità di ricevere dei DLC - Il successo di Clair Obscur: Expedition 33 potrebbe portare al lancio di DLC per il gioco, come svelato dal team di sviluppo. 🔗msn.com

Clair Obscur: Expedition 33 ha battuto The Witcher 3, Assassin's Creed Shadows e non solo - Clair Obscur: Expedition 33 è un successo e se calcoliamo gli utenti contemporanei su Steam, vediamo che è stato in grado di ottenere un risultato migliore rispetto a The Witcher 3, Assassin's Creed.. 🔗msn.com

Come finisce Clair Obscur Expedition 33? La guida a tutti i finali - La storia di Clair Obscur Expedition 33 può finire in vari modi in base alle scelte del giocatore: ecco quanti finali ci sono e in cosa consistono. 🔗msn.com