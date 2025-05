Clair Obscur | Expedition 33 Digital Foundry analizza la grafica su PS5 PS5 Pro ed Xbox Series X|S

Clair Obscur: Expedition 33 continua a far parlare di sé, e stavolta è Digital Foundry ad offrirne un'analisi tecnica approfondita. Il nuovo GDR sviluppato da Sandfall Interactive è stato messo sotto esame sulle versioni console PS5, PS5 Pro, Xbox Series X e S, con un verdetto complessivamente positivo che conferma quanto il titolo sia tecnicamente ambizioso e ben realizzato.Il team francese ha fatto un uso eccellente dell'Unreal Engine 5, sfruttando pienamente le sue tre tecnologie chiave: Lumen, per un'illuminazione globale dinamica e realistica; Nanite, per una gestione avanzata delle mesh ad alta densità; e Virtual Shadow Maps, che garantiscono ombre dettagliate e coerenti. Questo ha permesso di creare un'esperienza visiva immersiva, al pari dei migliori titoli AAA.Tuttavia, qualche compromesso è inevitabile.

