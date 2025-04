Civita Jazz Festival Marcotulli e Varela al teatro Annibal Caro

Civita Jazz Festival. Sabato alle 21.15, al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta, spazio al duo Marcotulli-Varela con Marina Paje; un viaggio alla ricerca di suoni tipici della storia del Jazz, passando per sonorità ritmiche del flamenco, arabo e della musica indiana.Rita Marcotulli è un’artista che ha avuto riscontri più che positivi con Pat Metheny, Pino Daniele e anche nel mondo del cinema (Ciak d’Oro, Nastro d’Argento e David di Donatello per la miglior colonna sonora di "Basilicata Coast to Coast" di Rocco Papaleo). Si esibisce con Israel Varela – batterista, compositore e voce del duo – e con la ballerina spagnola Marina Paje, una delle migliori interpreti di flamenco al mondo.Biglietti sul circuito VivaticketAmat, punti vendita e online e alle biglietterie dell’Azienda dei Teatri. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Civita Jazz Festival,. Marcotulli e Varela al teatro Annibal Caro Ultimo appuntamento per la terza edizione del. Sabato alle 21.15, aldinova Alta, spazio al duocon Marina Paje; un viaggio alla ricerca di suoni tipici della storia del, passando per sonorità ritmiche del flamenco, arabo e della musica indiana.Ritaè un’artista che ha avuto riscontri più che positivi con Pat Metheny, Pino Daniele e anche nel mondo del cinema (Ciak d’Oro, Nastro d’Argento e David di Donatello per la miglior colonna sonora di "Basilicata Coast to Coast" di Rocco Papaleo). Si esibisce con Israel– batterista, compositore e voce del duo – e con la ballerina spagnola Marina Paje, una delle migliori interpreti di flamenco al mondo.Biglietti sul circuito VivaticketAmat, punti vendita e online e alle biglietterie dell’Azienda dei Teatri. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

