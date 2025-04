Civiche benemerenze da Vincenzo Guerini ad Antonio Pignataro passando per la Trattoria Carotti L' elenco di tutti i premiati

Civiche benemerenze dall'Amministrazione comunale di Ancona per l'anno 2025. La cerimonia di premiazione si terrà domenica 4 maggio in piazza della Repubblica.Ciriachino d’oro (medaglia d’oro): Vincenzo Guerini. Presidente onorario e. 🔗 Anconatoday.it - Civiche benemerenze, da Vincenzo Guerini ad Antonio Pignataro passando per la Trattoria Carotti. L'elenco di tutti i premiati ANCONA – Saranno oltre cento le persone insignite delledall'Amministrazione comunale di Ancona per l'anno 2025. La cerimonia di premiazione si terrà domenica 4 maggio in piazza della Repubblica.Ciriachino d’oro (medaglia d’oro):. Presidente onorario e. 🔗 Anconatoday.it

Vittorio Veneto: assegnate le benemerenze civiche e il sigillo della città - Sono state consegnate durante il consiglio comunale straordinario organizzato nell’Aula civica del Museo della Battaglia, le benemerenze civiche del Comune di Vittorio Veneto insieme al Sigillo della città e a due riconoscimenti al dottor Giuseppe Rizzotto e a Franco Giuseppe Gobbato, insigniti... 🔗trevisotoday.it

Il presidente onorario Vincenzo Guerini: "Noi del comparto tecnico abbiamo le idee chiarissime e le esporremo alla società». "Sto perdendo la pazienza, ho quasi 72 anni. Finirò come voglio io e dirò ciò che penso» - Stavolta Vincenzo Guerini le ha dette chiare, e le ha dette tutte. O quasi, visto che in sala stampa nel dopo partita ha chiuso spiegandosi chiaramente: "Sto perdendo la pazienza, ho quasi 72 anni e voglio finire come voglio io e dire quello che voglio io". In parte lo ha già detto. Il resto lo dirà e lo farà nei prossimi giorni, confrontandosi con la società sulla programmazione per il prossimo anno. 🔗sport.quotidiano.net

Vincenzo Guerini è il Ciriachino d'oro del 2025. A deciderlo la Giunta comunale - ANCONA – Mister Vincenzo Guerini è il Ciriachino d’Oro 2025. L’attuale presidente onorario, nonché responsabile dell’area tecnica dell’Ssc Ancona, è stato scelto oggi dalla Giunta comunale di Ancona per ricevere l’alta onorificenza cittadina, consistente in una medaglia d’oro. La scelta giunge... 🔗anconatoday.it

Civiche benemerenze Ecco tutti gli attestati - Sono oltre cento i cittadini che saranno premiati dal Comune. La cerimonia si terrà domenica pomeriggio in piazza della Repubblica . 🔗msn.com

San Ciriaco, oltre cento le civiche benemerenze del Comune di Ancona: tutti i premiati - ANCONA - Conto alla rovescia per la Fiera di San Ciriaco e le celebrazioni che l'evento porta con sè dal primo al 4 maggio. In particolare sono oltre cento le persone insignite ... 🔗msn.com

Ciriachino d’oro a Vincenzo Guerini. Tutti i premiati - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com