Cittadella mister Dal Canto | Ritiro pre Brescia? Non ne ho parlato con Marchetti Partita troppo importante serve vincere

Cittadella si gioca la salvezza nei prossimi tredici giorni. Quattro partite da giocare, di cui tre in casa, con altrettanti scontri diretti da cui ricavare fuori i punti necessari per mantenere la categoria. La missione parte da giovedì primo maggio contro il Brescia del. 🔗 Padovaoggi.it - Cittadella, mister Dal Canto: «Ritiro pre Brescia? Non ne ho parlato con Marchetti. Partita troppo importante, serve vincere» Tutto in 13 giorni. Ilsi gioca la salvezza nei prossimi tredici giorni. Quattro partite da giocare, di cui tre in casa, con altrettanti scontri diretti da cui ricavare fuori i punti necessari per mantenere la categoria. La missione parte da giovedì primo maggio contro ildel. 🔗 Padovaoggi.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Sampdoria-Cittadella mister Dal Canto: «Servono 2 vittorie nelle prossime 6. Equilibrio ed attenzione fondamentali al Ferraris» - Sognando il colpaccio. Esattamente come nelle ultime due visite allo stadio di Marassi. Il Cittadella di Dal Canto torna in campo sabato alle 17:15 in terra ligure contro la rivoluzionata Sampdoria di Chicco Evani, quarto tecnico stagionale in casa doriana, subentrato a Semplici dopo il tracollo... 🔗padovaoggi.it

Cittadella, mister Dal Canto verso la Juve Stabia: «Abituati a navigare nelle difficoltà. Recuperiamo Kastrati e Masciangelo, Diaw out» - C’è da tornare a correre, serve il Cittadella delle grandi occasioni. Dopo due sconfitte di fila, la squadra di Dal Canto è chiamata a dare una risposta sul difficile campo del Romeo Menti di Castellamare di Stabia contro la Juve Stabia di Pagliuca. Con ritorni importanti in vista della trasferta... 🔗padovaoggi.it

Cittadella, mister Dal Canto mastica amaro: «Un pari potevamo portarlo a casa. Iemmello? Vecchie volpi come lui...» - "E la vita, la vita… e la vita l'è bela, l'è bela, basta avere l’ombrela…" Ma stavolta l’ombrello non basta: al “Ceravolo” piovono solo rimpianti per il Cittadella. L'anticipo della 26ª giornata di Serie BKT si trasforma in un disco rotto per i granata, che dopo quattro risultati utili... 🔗padovaoggi.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cittadella-Brescia, mister Dal Canto: «Ora è il tempo dei fatti. Dobbiamo vincere a tutti i costi»; Qui Cittadella – Infortunio per il portiere Maniero che salterà anche lo Spezia; Cittadella, Stefano Marchetti: «Speriamo questo 2024 finisca in fretta».; Il Professor Romano Prodi in vista alla Reggiana presso il ritiro di Toano. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Cittadella-Brescia, mister Dal Canto: «Ora è il tempo dei fatti. Dobbiamo vincere a tutti i costi» - Vigilia della 36ªgiornata di campionato, tutte le dichiarazioni di mister Dal Canto in vista dallo scontro salvezza del Tombolato contro il Brescia di giovedì 1 maggio ... 🔗padovaoggi.it

Sampdoria-Cittadella, mister Dal Canto: «Abbiamo perso una partita insipida, ci meritiamo di essere nel calderone salvezza» - Il Ferraris canta di nuovo. Ma non è una buona notizia per il Cittadella. La Sampdoria si prende il match e lascia i granata al palo, con la testa pesante e il morale piegato. Dal Canto guarda in ... 🔗today.it

Reggiana-Cittadella, mister Dal Canto: «Servirà una partita coraggiosa e gagliarda. Diaw dubbio della vigilia» - Alla vigilia della 35ªgiornata di campionato, tutte le dichiarazioni di mister Dal Canto in vista dallo scontro salvezza del Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia contro la Reggiana di ... 🔗padovaoggi.it