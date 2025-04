Cittadella-Brescia è scontro diretto | chi perde rischia davvero la serie C

Brescia, 30 aprile 2025 – La sfida che il Brescia si appresta a giocare sul campo di un avversario tradizionalmente ostico come il Cittadella è di quelle che non offrono troppe vie d’uscita. In effetti basta dare una pur rapida occhiata al fondo classifica per rendersi conto che nessuna delle due contendenti può permettersi di perdere.scontro direttoCon tre sole partite ancora da giocare, entrambe le contendenti si trovano a quota 35, sospese tra play out e retrocessione diretta: un ko in questo delicatissimo scontro diretto spingerebbe la perdente in modo sinistro verso la serie C. Ecco perché, nonostante tutte le problematiche di questo momento a dir poco difficile, le Rondinelle sono chiamate ad una significativa prova d’orgoglio che possa consentire a Bisoli e compagni di rialzare la testa e tornare a guardare con convinzione alla salvezza. 🔗 Sport.quotidiano.net - Cittadella-Brescia, è scontro diretto: chi perde rischia davvero la serie C , 30 aprile 2025 – La sfida che ilsi appresta a giocare sul campo di un avversario tradizionalmente ostico come ilè di quelle che non offrono troppe vie d’uscita. In effetti basta dare una pur rapida occhiata al fondo classifica per rendersi conto che nessuna delle due contendenti può permettersi dire.Con tre sole partite ancora da giocare, entrambe le contendenti si trovano a quota 35, sospese tra play out e retrocessione diretta: un ko in questo delicatissimospingerebbe lante in modo sinistro verso laC. Ecco perché, nonostante tutte le problematiche di questo momento a dir poco difficile, le Rondinelle sono chiamate ad una significativa prova d’orgoglio che possa consentire a Bisoli e compagni di rialzare la testa e tornare a guardare con convinzione alla salvezza. 🔗 Sport.quotidiano.net

