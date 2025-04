Città nel caos mentre Biondi è in Giappone | il Partito Democratico chiede un cambio di rotta urgente

Partito Democratico di L'Aquila denuncia l'inefficienza dell'amministrazione Biondi, che ignora le emergenze quotidiane della Città per inseguire progetti personali lontani dalla realtà cittadina. Il Partito Democratico di L'Aquila esprime profonda preoccupazione per l'ennesima dimostrazione di disconnessione tra il sindaco Biondi e le necessità quotidiane dei cittadini. Da anni, il sindaco ha costruito un'immagine di una Città che non esiste, alimentando una propaganda che racconta un mondo fantastico lontano dalla drammatica realtà che i cittadini sono costretti a vivere ogni giorno. mentre il sindaco si trova in Giappone a promuovere le presunte "buone pratiche" della ricostruzione aquilana, la Città affronta una serie di emergenze che non possono più essere ignorate. La tragica scoperta del corpo di un uomo, trovato senza vita all'interno di un edificio scolastico abbandonato da oltre 16 anni, è solo l'ultima di una lunga serie di disagi che colpiscono i più vulnerabili.

