abitazioni nel villaggio di Qibya, a ovest di Ramallah, nella Cisgiordania occupata, sostenendo che le strutture fossero state costruite senza permesso. I bulldozer sono entrati in azione all'alba, sotto scorta militare. 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Cisgiordania, bulldozer israeliani a Qibya: due abitazioni rase al suolo Le autorità israeliane hanno demolito duenel villaggio di, a ovest di Ramallah, nellaoccupata, sostenendo che le strutture fossero state costruite senza permesso. Isono entrati in azione all'alba, sotto scorta militare. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Cisgiordania, bulldozer israeliani demoliscono case in un villaggio - Qibiya (Cisgiordania), 29 apr. (askanews) - Nel villaggio di Qibya, a Ovest di Ramallah, in Cisgiordania, bulldozer israeliani demoliscono due abitazioni che secondo le autorità sono state costruite illegalmente, tra la disperazione di chi ci abitava. Nelle immagini si vedono alcuni uomini che portano vie sacche di oggetti e vestiti e alcuni mobili in mezzo a quello che resta delle loro case. "Li abbiamo visti la mattina alle sette venire verso di noi - racconta il proprietario di una delle abitazioni ridotte in macerie - quando ho sentito i bulldozer ho capito che stavano venendo a demolire. 🔗quotidiano.net

Carri armati israeliani schierati in Cisgiordania per operazione antiterrorismo a Jenin - L'esercito israeliano ha schierato i carri armati in Cisgiordania mentre espande l'operazione antiterrorismo in corso nell'area di Jenin: è la prima volta dall'operazione 'Scudo difensivo' del 2002 che i tank dell'Idf operano in Cisgiordania. Le truppe della Brigata di fanteria Nahal e dell'Unità di commando Duvdevan, scrive il Times of Israel, hanno iniziato le operazioni in diversi villaggi vicino a Jenin questa mattina, afferma l'esercito. 🔗quotidiano.net

Cisgiordania: il regista palestinese premio Oscar Hamdan Ballal è stato aggredito dai coloni israeliani e poi arrestato dall’Idf - Il regista palestinese Hamdan Ballal, che ha co-diretto il documentario “No Other Land” vincitore del premio Oscar 2025 insieme al collega e connazionale Basel Adra e agli israeliani Yuval Abraham e Rachel Szor, è stato arrestato ieri sera dalle autorità di Israele con l’accusa di aver lanciato pietre contro le forze di sicurezza dello Stato ebraico, dopo essere stato aggredito da un gruppo di una quindicina di coloni armati a Susiya, nella zona di Masafer Yatta, a sud di Hebron, nella Cisgiordania meridionale. 🔗tpi.it

Invasioni, devastazioni, violenze coloniali israeliane in Cisgiordania e Gerusalemme - Cisgiordania, Gerusalemme-InfoPal. Tutta la Palestina è soggetta alle devastazioni coloniali israeliane. Dalla Striscia di Gaza sotto genocidio, alla Cisgiordania in piena pulizia, le politiche ... 🔗infopal.it

Coloni israeliani assaltano e incendiano un villaggio palestinese in Cisgiordania - Successivamente, si è sviluppato uno scontro violento tra civili israeliani e palestinesi molti dei quali sono rimasti feriti, ha spiegato l'Idf. (RaiNews) È dovuto intervenire l'esercito per ... 🔗informazione.it