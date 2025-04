Ciro Pellegrino di Fanpage vittima di attacco hacker | Apple segnala spyware su iPhone

Fanpage ad essere stato spiato". Con queste parole Ciro Pellegrino annuncia di essere stato vittima di un attacco hacker. Diversamente da quanto accaduto al direttore della testata, Francesco Cancellato, non è stato Meta ad avvisare il giornalista ma direttamente Apple, la casa costruttrice del suo telefonino. "Apple - recita il messaggio - ha rilevato un attacco spyware mercenario mirato contro il tuo iPhone. . È probabile che questo attacco ti stia prendendo di mira specificamente per via della tua identità o delle tue attività". Non è chiaro se lo spyware sia Graphite, il software di Paragon che era stato utilizzato per altre utenze italiane, tra cui proprio Cancellato e alcuni attivisti di Mediterranea. 🔗 Quotidiano.net - Ciro Pellegrino di Fanpage vittima di attacco hacker: Apple segnala spyware su iPhone "Sono il secondo giornalista diad essere stato spiato". Con queste paroleannuncia di essere statodi un. Diversamente da quanto accaduto al direttore della testata, Francesco Cancellato, non è stato Meta ad avvisare il giornalista ma direttamente, la casa costruttrice del suo telefonino. "- recita il messaggio - ha rilevato unmercenario mirato contro il tuo. . È probabile che questoti stia prendendo di mira specificamente per via della tua identità o delle tue attività". Non è chiaro se losia Graphite, il software di Paragon che era stato utilizzato per altre utenze italiane, tra cui proprio Cancellato e alcuni attivisti di Mediterranea. 🔗 Quotidiano.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Ciro Panigara, il parroco arrestato per violenza sessuale sui ragazzini della parrocchia. Gli abusi nel racconto di una vittima - Un parroco di 48 anni è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti dei ragazzini che gli venivano affidati con fiducia dalle famiglie per lo svolgimento... 🔗leggo.it

Parroco arrestato per violenza sessuale sui ragazzini della parrocchia. Il racconto della vittima inchioda don Ciro Panigara - Un parroco di 48 anni è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti dei ragazzini che gli venivano affidati con fiducia dalle famiglie per lo svolgimento... 🔗leggo.it

Calciatore vittima di razzismo, l’allenatore ritira la squadra dalla partita - L’allenatore dell’Alberoro calcio, Matteo Bruno, ha ritirato la propria squadra dalla sfida contro il Cortona Camucia, dopo che uno dei suoi giocatori è rimasto vittima di un insulto razzista. E’ successo Ad Alberoro, in provincia di Arezzo, lo scorso 19 marzo, nel corso di un match valido per il campionato provinciale juniores. Al decimo minuto dalla ripresa, uno degli avversari aveva utilizzato parole di stampo razzista contro un giocatore dell’Alberoro, con il tecnico che aveva deciso di ritirare la formazione e interrompere la partita. 🔗sportface.it

Su questo argomento da altre fonti

Attacco sul cellulare di un altro giornalista di , Ruotolo (Pd): Zero risposte dal governo Meloni; Un altro giornalista di spiato, Fratoianni: Inquietante, Meloni smetta di far finta di nulla; Giornalista Fanpage, sono il secondo reporter spiato; Processo per l'omicidio di Santo Romano, la mamma: Il suo assassino oggi non ha nemmeno alzato lo sguardo. 🔗Cosa riportano altre fonti

Ciro Pellegrino di Fanpage vittima di attacco hacker: Apple segnala spyware su iPhone - Ciro Pellegrino, giornalista di Fanpage, colpito da spyware: Apple avvisa di un attacco mirato contro il suo iPhone. 🔗quotidiano.net

La denuncia di Ciro Pellegrino, giornalista di Fanpage: 'Sono il secondo reporter spiato' - Con queste parole Ciro Pellegrino annuncia di essere stato vittima di un attacco hacker. Diversamente da quanto accaduto al direttore della testata, Francesco Cancellato, non è stato Meta ad avvisare ... 🔗ansa.it

Attacco sul cellulare di un altro giornalista di Fanpage, Ruotolo (Pd): “Zero risposte dal governo Meloni” - Dopo la denuncia del giornalista di Fanpage.it Ciro Pellegrino, vittima di un attacco da parte di uno spyware mercenario ancora ignoto, che ha messo sotto ... 🔗fanpage.it