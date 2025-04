Circolare compiti a casa i sindacati contro Valditara | Provvedimento inopportuno gli insegnanti sanno gestire il carico di lavoro con buon senso

Valditara, ha firmato una Circolare indirizzata ai dirigenti scolastici per disciplinare l’assegnazione di compiti a casa e la programmazione delle verifiche in classe. L’obiettivo è evitare un carico eccessivo per gli studenti, spesso costretti a sostenere più prove nella stessa giornata o a ricevere compiti all’ultimo minuto sul registro elettronico. L'articolo Circolare compiti a casa, i sindacati contro Valditara: “Provvedimento inopportuno, gli insegnanti sanno gestire il carico di lavoro con buon senso” . 🔗 Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha firmato unaindirizzata ai dirigenti scolastici per disciplinare l’assegnazione die la programmazione delle verifiche in classe. L’obiettivo è evitare uneccessivo per gli studenti, spesso costretti a sostenere più prove nella stessa giornata o a ricevereall’ultimo minuto sul registro elettronico. L'articolo, i: “, gliildicon” . 🔗 Orizzontescuola.it

Compiti a casa, “per 60% studenti assegnazione a vacanze in corso. Ventata aria fresca con circolare MIM”. Sondaggio Skuola.net - Sulla nuova circolare del Ministro Valditara relativa alla programmazione delle verifiche in classe e i compiti da svolgere a casa, il portale Skuola.net ha diffuso una nota che raccoglie il punto di vista degli studenti. L'articolo Compiti a casa, “per 60% studenti assegnazione a vacanze in corso. Ventata aria fresca con circolare MIM”. Sondaggio Skuola.net sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Troppi compiti a casa? La reazione dei social: “Meno progetti inutili. Venivamo interrogati ogni giorni senza preavviso … ma ormai li fa Chagpt”. I commenti alla circolare del Ministero - La circolare del Ministero dell'Istruzione pubblicata ieri, che invita a "evitare il sovraccarico degli studenti", ha acceso un confronto acceso tra insegnanti sulla nostra pagina Facebook. Dai commenti emerge soprattutto il timore per il futuro della scuola e nostalgie per metodi più rigorosi. L'articolo Troppi compiti a casa? La reazione dei social: “Meno progetti inutili. Venivamo interrogati ogni giorni senza preavviso … ma ormai li fa Chagpt”. 🔗orizzontescuola.it

Verifiche e compiti a casa, Valditara interviene con una circolare - ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha inviato alle scuole una circolare relativa alla programmazione delle verifiche in classe e all’assegnazione dei compiti da svolgere a casa. Nel pieno rispetto dell’autonomia decisionale dei docenti, il ministro Valditara ha raccomandato che ogni docente programmi le verifiche e assegni i compiti tenendo conto di quanto eventualmente già stabilito dagli altri insegnanti o dal consiglio di classe. 🔗ildenaro.it

Circolare contro i troppi compiti, i sindacati accusano Valditara: “Lede la libertà di insegnamento” - Uil: "Ogni docente conosce profondamente la propria classe e sa calibrare verifiche e compiti in funzione delle reali esigenze educative e formative degli studenti". Cgil: "Indebita ingerenza" Tutti i ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Circolare compiti a casa, Pacifico (Anief): “La libertà d’insegnamento è fondamentale, nel rispetto dei tempi di ciascuno studente” - Il Ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, interviene con una circolare sulla questione inerente ai troppi compiti assegnati all’ultimo minuto sul registro elettronico dai docenti e ... 🔗orizzontescuola.it

Circolare sui compiti a casa del ministro Valditara, favorevoli o contrari alle indicazioni? – PARTECIPA AL SONDAGGIO - La circolare del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, pubblicata lunedì 28 aprile, è stata oggetto di consensi, critiche e tanti commenti da addetti ai lavori e non solo. Nel doc ... 🔗tecnicadellascuola.it