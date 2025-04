Circa 600 soldati nordcoreani uccisi nella guerra in Ucraina a fianco della Russia

Circa 600 soldati nordcoreani sono stati uccisi combattendo a fianco delle forze russe nella guerra contro l'Ucraina, ha affermato oggi un parlamentare ed esperto di intelligence sudcoreano. "Finora le perdite di truppe nordcoreane sono stimate a Circa 4.700, di cui Circa 600 morti", ha dichiarato ai giornalisti il deputato Lee Seong-kweun, membro della commissione parlamentare per l'intelligence, dopo un briefing con le autorità militari di Seul.Tra gennaio e marzo Circa 2.000 soldati feriti sono stati rimpatriati in Corea del Nord in aereo e in treno e si ritiene che siano in isolamento a Pyongyang e in altre parti del Paese, ha affermato Lee. Per quanto riguarda i morti i loro corpi sono stati cremati in Russia e le loro ceneri sono state rimpatriate in Corea del Nord, ha detto il deputato di Seul. 🔗 Quotidiano.net - Circa 600 soldati nordcoreani uccisi nella guerra in Ucraina a fianco della Russia 600sono staticombattendo adelle forze russecontro l', ha affermato oggi un parlamentare ed esperto di intelligence sudcoreano. "Finora le perdite di truppe nordcoreane sono stimate a4.700, di cui600 morti", ha dichiarato ai giornalisti il deputato Lee Seong-kweun, membrocommissione parlamentare per l'intelligence, dopo un briefing con le autorità militari di Seul.Tra gennaio e marzo2.000feriti sono stati rimpatriati in Corea del Nord in aereo e in treno e si ritiene che siano in isolamento a Pyongyang e in altre parti del Paese, ha affermato Lee. Per quanto riguarda i morti i loro corpi sono stati cremati ine le loro ceneri sono state rimpatriate in Corea del Nord, ha detto il deputato di Seul. 🔗 Quotidiano.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Ucraina, soldati nordcoreani a scuola di droni in Russia: così Putin li prepara alla guerra moderna - (Adnkronos) – 'Scuola' di droni in Russia per i soldati nordcoreani inviati da Kim Jong-un a sostegno delle forze di Vladimir Putin mobilitate per il conflitto in Ucraina. L'intelligence sudcoreana ha lanciato l'allarme riferendo di "indicazioni" secondo cui le truppe nordcoreane in Russia vengono addestrate dai russi per operazioni con l'impiego di droni e relative […] 🔗periodicodaily.com

Ucraina, soldati nordcoreani a scuola di droni in Russia: così Putin li prepara alla guerra moderna - (Adnkronos) – 'Scuola' di droni in Russia per i soldati nordcoreani inviati da Kim Jong-un a sostegno delle forze di… L'articolo Ucraina, soldati nordcoreani a scuola di droni in Russia: così Putin li prepara alla guerra moderna proviene da Quotidiano Rosso di Sera. 🔗rossodisera.eu

La rivelazione choc dei soldati nordcoreani: “Ci costringevano al suicidio per evitare la cattura degli ucraini” - Due soldati nordcoreani sono stati intervistati dal Wall Street Journal dopo essere stati catturati nel Kursk dalle forze militari ucraine, che adesso controllano una parte della regione. Durante la conversazione, i due ostaggi hanno confermato ancora una volta la versione consegnata ai media della Corea del sud: entrambi sono arrivati in Russia lo scorso anno insieme a migliaia di commilitoni, ma senza sapere che avrebbero combattuto al fronte con l’esercito di Vladimir Putin e tantomeno chi fossero i loro nuovi nemici. 🔗secoloditalia.it

Ne parlano su altre fonti

Ucraina, Seul: 600 i soldati di Pyongyang morti finora per Mosca; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Trump: “Putin vuole la pace, mi rispetta”. Zelensky: “Nuove sanzioni a Mosca”; Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Bombe russe su Dnipro e Kharkiv, un morto e decine di feriti; Che ruolo avranno i soldati nordcoreani inviati in Russia?. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ucraina, Seul: 600 i soldati di Pyongyang morti finora per Mosca - Circa 600 soldati nordcoreani sono stati uccisi combattendo a fianco delle forze russe nella guerra contro l'Ucraina, ha affermato oggi un parlamentare ed esperto di intelligence sudcoreano. "Finora l ... 🔗ansa.it

Seul: «Oltre 4.000 nordcoreani uccisi o feriti in Ucraina, hanno l'ordine di suicidarsi pur di evitare la cattura» - Il numero di soldati nordcoreani uccisi o feriti nella guerra ... indicano un incremento rispetto ai circa 3.000 soldati segnalati a gennaio. «Le ultime notizie in nostro possesso indicano ... 🔗ilmessaggero.it

Seul, spari di avvertimento contro soldati nordcoreani - Circa 1.500 soldati nordcoreani sono stati visti condurre operazioni di bonifica del territorio e installare filo spinato nelle aree di prima linea, ha affermato lunedì il portavoce del JCS ... 🔗tg24.sky.it