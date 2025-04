Cinque suore scappano dalla clausura | Clima insopportabile

clausura San Giacomo di Veglia. Il motivo: «Siamo in stato di necessità determinato da gravi vicissitudini che stanno accadendo all'interno dello stesso e che saranno in altro modo e in altra sede meglio relazionate ed argomentate». Loro sono Cinque suore di clausura che. 🔗 Trevisotoday.it - Cinque suore scappano dalla clausura: «Clima insopportabile» In fuga dal Convento diSan Giacomo di Veglia. Il motivo: «Siamo in stato di necessità determinato da gravi vicissitudini che stanno accadendo all'interno dello stesso e che saranno in altro modo e in altra sede meglio relazionate ed argomentate». Loro sonodiche. 🔗 Trevisotoday.it

Cinque suore in fuga dal convento di clausura per "troppe pressioni" - Cinque suore di clausura hanno abbandonato il loro convento, a San Giacomo di Veglia (Treviso) , per una situazione di «gravi vicissitudini» nel monastero, hanno spiegato, che le ha costrette a riparare in un altro luogo, tenuto segreto. Una delle suore, la più giovane, ha raccontato al Gazzettino di «tensioni insopportabili» cresciute all’interno del convento dopo l’arrivo di una Commissione... 🔗feedpress.me

