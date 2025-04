Cinque suore fuggono dal convento di San Giacomo di Veglia | indagini in corso

Cinque suore hanno lasciato il convento di clausura di San Giacomo di Veglia, a Treviso, in circostanze ancora poco chiare. Le religiose hanno parlato di una "situazione di necessità" che le ha costrette ad abbandonare la struttura. Si ipotizza che abbiano subito pressioni psicologiche, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.Il commissariamento del monasteroIl 18 aprile è stato notificato il commissariamento del convento da parte dell'abate generale dell'Ordine, Mauro Giuseppe Lepore. In quell'occasione è stata rimossa l'ex badessa, Suor Aline, e al suo posto è subentrata madre Martha Driscoll, 81 anni.La fuga e la denuncia alle autoritàLe Cinque suore, dopo aver lasciato il convento, si sono recate immediatamente alla caserma dei carabinieri per segnalare la loro situazione, evitando così inutili allarmismi.

