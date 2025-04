Cinque suore di clausura in fuga dal convento Clima irrespirabile

Cinque suore in fuga dal convento di clausura per "troppe pressioni" - Cinque suore di clausura hanno abbandonato il loro convento, a San Giacomo di Veglia (Treviso) , per una situazione di «gravi vicissitudini» nel monastero, hanno spiegato, che le ha costrette a riparare in un altro luogo, tenuto segreto. Una delle suore, la più giovane, ha raccontato al Gazzettino di «tensioni insopportabili» cresciute all’interno del convento dopo l’arrivo di una Commissione... 🔗feedpress.me

Cinque suore di clausura abbandonano il convento: badessa allontanata - A San Giacomo di Veglia (Treviso), cinque suore si sono allontanate dal convento. La causa di questa situazione sarebbero alcune “gravi vicissitudini” accadute nel monastero. Infatti, a seguito dell’intervento della Curia, le religiose hanno cercato di tutelarsi. Da qui la decisione finale che le ha costrette a riparare in un altro luogo, ad ora segreto. Suore di clausura abbandonano convento per colpa della badessa Tutto ha inizio l’8 gennaio 2023: quattro monache inviano al Papa una lettera con all’interno gravi accuse nei confronti della badessa. 🔗metropolitanmagazine.it

Treviso, suore in fuga dal convento di clausura: troppe pressioni - Secondo quanto riferito dalle religiose, la situazione è diventata insostenibile dopo il commissariamento e la destituzione della abadessa Aline 🔗tgcom24.mediaset.it

