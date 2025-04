Cinque suore di clausura abbandonano il convento | badessa allontanata

Cinque suore si sono allontanate dal convento. La causa di questa situazione sarebbero alcune “gravi vicissitudini” accadute nel monastero. Infatti, a seguito dell’intervento della Curia, le religiose hanno cercato di tutelarsi. Da qui la decisione finale che le ha costrette a riparare in un altro luogo, ad ora segreto. suore di clausura abbandonano convento per colpa della badessaTutto ha inizio l’8 gennaio 2023: quattro monache inviano al Papa una lettera con all’interno gravi accuse nei confronti della badessa. Questo ha portato ad avere due visite ispettive in convento, che smentiscono subito le accuse. Il tutto viene “archiviato come calunnie”, e le quattro accusatrici vennero trasferite in altri monasteri. Da quel momento in poi il convento ha ricevuto altre 8 “visite canoniche”. 🔗 Metropolitanmagazine.it - Cinque suore di clausura abbandonano il convento: badessa allontanata A San Giacomo di Veglia (Treviso),si sono allontanate dal. La causa di questa situazione sarebbero alcune “gravi vicissitudini” accadute nel monastero. Infatti, a seguito dell’intervento della Curia, le religiose hanno cercato di tutelarsi. Da qui la decisione finale che le ha costrette a riparare in un altro luogo, ad ora segreto.diper colpa dellaTutto ha inizio l’8 gennaio 2023: quattro monache inviano al Papa una lettera con all’interno gravi accuse nei confronti della. Questo ha portato ad avere due visite ispettive in, che smentiscono subito le accuse. Il tutto viene “archiviato come calunnie”, e le quattro accusatrici vennero trasferite in altri monasteri. Da quel momento in poi ilha ricevuto altre 8 “visite canoniche”. 🔗 Metropolitanmagazine.it

