Cinisello una piazza per Ramelli La città si divide in tre fronti | Comune centri sociali e Anpi

Ramelli tutto è stata fuorché un esempio di "pacificazione nazionale". Si divide la politica, si divide la città, si divide anche il centrosinistra con le bandiere di Avs e Rifondazione in via Mariani, insieme al Collettivo 20099, e gli altri simboli in piazza Italia, con Anpi, Aned e associazioni. Una giornata lunga e complessa per Cinisello, con un centro storico blindato e Il Pertini chiuso in anticipo. "Siamo stati fin troppo sobri. Ora e sempre Resistenza", si leggeva sullo striscione in via Mariani. "Via i fascisti dai quartieri", "Nessun titolo, spazio, piazza ai fascisti", "Il fascismo non è mai morto. La Resistenza continua" sui cartelli. Poi i cori: "Fascisti, carogne, tornate nelle fogne".

A Cinisello Balsamo la cerimonia di intitolazione di una piazza a Sergio Ramelli - Domani, 29 aprile, si svolgerà la cerimonia di svelamento della targa di intitolazione della piazza in via Frova a Cinisello Balsamo a Sergio Ramelli. L'evento è fissato per le 17.30, in occasione del 50esimo anniversario della morto del giovane studente milanese ucciso a Milano. Alla... 🔗milanotoday.it

Cinisello Balsamo, inaugurazione piazza Ramelli: l’omaggio al giovane assassinato ma anche fischi e manifestazioni di protesta - Cinisello Balsamo (Milano), 29 aprile 2025 – La lunga giornata di Cinisello Balsamo si è conclusa con una piazza divisa a metà. Da un lato le istituzioni con il sindaco Giacomo Ghilardi e il presidente del Senato Ignazio La Russa, che hanno inaugurato una piazza in via Frova, intitolandola a Sergio Ramelli nel giorno del 50esimo anniversario della sua scomparsa. “Ricordiamo un giovane studente milanese, barbaramente ucciso, 50 anni fa, per le sue idee – ha spiegato Ghilardi -. 🔗ilgiorno.it

