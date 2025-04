Cinisello torna Ville aperte Visite guidate in costume alla scoperta delle bellezze

bellezze, aneddoti e accompagnare il pubblico tra le sale affrescate e il primo esempio in Italia di giardino all’inglese. Ville aperte in Brianza 2025 torna a Cinisello Balsamo, con l’edizione primaverile, da sabato fino a domenica 11 maggio. Villa Ghirlanda Silva e Villa Casati Stampa proporranno diverse attività per tutti i gusti. Per il complesso del centro cittadino saranno in programma Visite guidate storico-artistiche delle sale interne più significative e del parco che si snoda tra il ricco patrimonio arboreo e i monumenti, per osservare e commentare gli edifici e gli arredi storici e i vari reperti presenti tra la vegetazione. Il tutto in collaborazione con il Centro Documentazione Storica.Non mancheranno le Visite guidate teatrali in maschera, dove durante il percorso si potrà assistere alle performance in abiti d’epoca degli attori volontari "Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda". 🔗 Ilgiorno.it - Cinisello, torna Ville aperte. Visite guidate in costume alla scoperta delle bellezze I conti Silva torneranno ad abitare la loro dimora storica, per raccontare, aneddoti e accompagnare il pubblico tra le sale affrescate e il primo esempio in Italia di giardino all’inglese.in Brianza 2025Balsamo, con l’edizione primaverile, da sabato fino a domenica 11 maggio. Villa Ghirlanda Silva e Villa Casati Stampa proporranno diverse attività per tutti i gusti. Per il complesso del centro cittadino saranno in programmastorico-artistichesale interne più significative e del parco che si snoda tra il ricco patrimonio arboreo e i monumenti, per osservare e commentare gli edifici e gli arredi storici e i vari reperti presenti tra la vegetazione. Il tutto in collaborazione con il Centro Documentazione Storica.Non mancheranno leteatrali in maschera, dove durante il percorso si potrà assistere alle performance in abiti d’epoca degli attori volontari "Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda". 🔗 Ilgiorno.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Torna 'Ville aperte in Brianza': ecco le dimore del Lecchese pronte ad accogliere i visitatori - Ville aperte in Brianza torna a coinvolgere il Lecchese. Quest'anno ricorre la 23^ edizione, suddivisa con il momento 'Primavera' dal 3 all'1 maggio e quello 'Autunno' dal 20 settembre al 5 ottobre: il primo vedrà l'apertura delle sole ville di delizia nelle province di Monza e Brianza, Como... 🔗leccotoday.it

Trezzo, torna “Ville aperte”. Al Castello e a Casa Bassi sulle tracce del Manzoni - Venticinque aprile all’insegna della cultura, a Trezzo nel fine settimana torna l’edizione primaverile di Ville Aperte. Doppio turno al Castello, domenica, e tre pomeriggi, da oggi, a Casa Bassi alla scoperta del Manzoni più segreto. Visite guidate nella rocca Viscontea e nella dimora dove abitò Margherita Trotti, nipote del grande scrittore e di Enrichetta Blondel, figlia della loro quinta figlia. 🔗ilgiorno.it

Carini, sul lungomare si torna a demolire le ville abusive: ruspe in azione - Sul lungomare Cristoforo Colombo si torna a demolire gli immobili abusivi. Le ruspe sono tornate in azione per abbattere tre immobili, due prefabbricati, realizzati su piattaforme in cemento armato, e un immobile in cemento armato. Alle tre costruzioni, che si trovano al civico 279, accanto... 🔗palermotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cinisello, torna Ville aperte. Visite guidate in costume alla scoperta delle bellezze; Cinisello Balsamo, torna l’edizione primaverile di Ville Aperte in Brianza 2025; Ville aperte 2025 - edizione primavera; Le Ville aperte in provincia di Milano. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Cinisello, torna Ville aperte. Visite guidate in costume alla scoperta delle bellezze - Attività per tutti i gusti da sabato in Ghirlanda Silva e Casati Stampa. I conti torneranno ad abitare la loro dimora per raccontare aneddoti del passato. 🔗msn.com

Ville Aperte 2025: i 42 gioielli del territorio da visitare (c'è anche la via del gusto) - Ville Aperte 2025: l’edizione primaverile è pronta , con tante ... con il concerto della Filarmonica Paganelli ’79 di Cinisello Balsamo. L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione a questo ... 🔗monzatoday.it

Le magnifiche 11 regine in provincia di Como aprono le porte: torna Ville Aperte (in tutta la Lombardia) - “Ville Aperte è una manifestazione che valorizza, in modo concreto, il patrimonio culturale della Lombardia aprendo al pubblico luoghi straordinari spesso poco conosciuti”. Lo ha detto l’assessore all ... 🔗comozero.it