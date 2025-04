Cinema si gira Nino docufilm su su Nino Rota di Walter Fasano

Roma, 30 apr. (askanews) – Sono in corso in Puglia le riprese di "Nino", film documentario scritto e diretto da Walter Fasano dedicato all'universo artistico del maestro Nino Rota. Il primo italiano a vincere il Premio Oscar per la Miglior Colonna Sonora (per "Il Padrino Parte II"), è stato un prolifico compositore di musica per il Cinema: raffinato e al tempo stesso capace di entrare in profonda sintonia emotiva con il pubblico di tutto il mondo, Rota ha scritto temi memorabili per Francis Ford Coppola ("Il Padrino", "Il Padrino Parte II"), Luchino Visconti ("Il Gattopardo", "Rocco e i Suoi Fratelli"), King Vidor ("Guerra e Pace"), Mario Monicelli ("La Grande Guerra"), Franco Zeffirelli ("La Bisbetica Domata", Romeo e Giulietta") e naturalmente Federico Fellini, con cui ha avuto un lungo sodalizio artistico musicando ogni suo film.

Cinema, si gira "Nino", docufilm su su Nino Rota di Walter Fasano - Roma, 30 apr. (askanews) – Sono in corso in Puglia le riprese di "Nino", film documentario scritto e diretto da Walter Fasano dedicato all'universo artistico del maestro Nino Rota. Il primo italiano a

