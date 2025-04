Cinema in lutto muore all' età di 100 anni Priscilla Pointer | era famosa per i ruoli di madre

Priscilla Pointer , l'attrice americana che aveva recitato nella parte della madre della sua vera figlia Amy Irving in 'Carrie' ed era stata la moglie di una delle due famiglie rivali in 'Dallas', è morta all'età di 100 anni in una casa di riposo di Ridgefield nel Connecticut. La Pointer aveva recitato con la figlia in altri sei film ebbe la parte di altre madri famose negli anni Settanta e Ottanta,.

