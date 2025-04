Bergamonews.it - Cinema del Borgo e Conca Verde, una retrospettiva dedicata al maestro David Lynch

Per celebrare, uno dei più grandi maestri deldi tutti i tempi, scomparso lo scorso 16 gennaio,delpropongono unadi nove film, un documentario, cortometraggi e scene inedite, in programma da maggio 2025 a gennaio 2026.Si inizia nel mese del Festival di Cannes con Cuore Selvaggio, dal 12 al 14 maggio, per celebrare i 35 anni della Palma d’Oro vinta dal film nel 1990. Dal 26 al 28 maggio sarà in sala l’esordio dial lungometraggio del 1977, Eraserhead, seguito dal 16 al 18 giugno da uno dei suoi film più amati, The Elephant Man.Il calendario riprenderà dopo l’estate con Velluto Blu (dal 15 al 17 settembre), Fuoco Cammina Con Me e Strade Perdute (ottobre), Una Storia Vera e Mulholland Drive (novembre). Chiude il ciclo, a gennaio 2026, l’ultimo lungometraggio realizzato da, Inland Empire, del quale celebreremo il 20° anniversario. 🔗 Bergamonews.it