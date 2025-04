Cina | Xinjiang agricoltura primaverile a Bayingolin

Bayingolin, nella regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang Uygur, il 26 aprile 2025. L'applicazione di attrezzature meccanizzate, intelligenti e automatizzate migliora l'efficienza della piantagione locale di pomodori e peperoni rossi. Degli agricoltori sistemano le piantine di peperone rosso su una macchina trapiantatrice in un campo nella cittadina di Bumbut, nella prefettura autonoma mongola di Bayingolin, nella regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang Uygur, il 19 aprile 2025. L'applicazione di attrezzature meccanizzate, intelligenti e automatizzate migliora l'efficienza della piantagione locale di pomodori e peperoni rossi.

