Cina | tutti astronauti Shenzhou-19 usciti in buona salute da capsula di rientro

astronauti della missione con equipaggio Shenzhou-19 sono usciti tutti dalla capsula di rientro oggi pomeriggio, e la China Manned Space Agency (CMSA) ha dichiarato il successo della missione. Alle 12:17 (ora di Pechino), il Centro di controllo aerospaziale di Pechino ha impartito il comando di rientro attraverso la stazione a terra, e la capsula orbitale del veicolo spaziale Shenzhou-19 si e' separata dalla capsula di rientro. Poi si e' acceso il motore di frenata e la capsula di rientro si e' separata dalla capsula di propulsione. La prima e' atterrata alle 13:08 nel sito di atterraggio di Dongfeng, nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna. Alle 14:02, l'equipaggio del Shenzhou-19 ha lasciato la capsula di rientro. Hanno trascorso 183 giorni in orbita e sono tutti in buona salute, ha dichiarato la CMSA.

