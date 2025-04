Cina | scopriamo delicata arte della pirografia su zucca

Cina-scopriamo-delicata-arte-della-pirografia-su-zucca Agenzia Xinhua 🔗 Romadailynews.it - Cina: scopriamo delicata arte della pirografia su zucca Con mani ferme e strumenti riscaldati, gli artisti cinesi incidono intricati disegni sulle zucche. Quello che inizia come uno schizzo a matita diventa un capolavoro di precisione e pazienza. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma613666161366612025-04-30-su-Agenzia Xinhua 🔗 Romadailynews.it

Cina: la pittura dall’interno, delicata forma d’arte tradizionale - La pittura dall’interno e’ una forma d’arte tradizionale cinese. Consiste nel creare complesse opere d’arte manipolando un pennello specializzato attraverso lo stretto collo di una bottiglia. Il processo, che prevede di dipingere al contrario sulla superficie interna, richiede una precisione e un’abilita’ eccezionali da parte dell’artista. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www. 🔗romadailynews.it

Cina: Yunnan, scopriamo “shuttle tra le nuvole” per arrivare a scuola - Da un trekking di 3 ore sulle rupi a una “navetta tra le nuvole” di 30 minuti. In un villaggio dello Yunnan, in Cina, un tempo i bambini dovevano affrontare un percorso pericoloso per andare a scuola. Ma nel 2022 tutto e’ cambiato. Funivie e un ascensore mozzafiato di 268 metri permettono ai bambini di raggiungere la cima della montagna in modo sicuro e gratuito. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www. 🔗romadailynews.it

Cina: scopriamo “carnevale gastronomico” nello Yunnan - Un carnevale da non perdere per i buongustai! Con oltre 1.000 tipi di snack e piatti appetitosi provenienti dalla Cina e dai Paesi del Sud-est asiatico, un gioioso evento gastronomico e’ in corso nella contea di Weishan, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5946862/5946862/2025-03-03/cina-scopriamo-carnevale-gastronomico-nello-yunnan Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Italia-Cina, “Edo, Ergo Sum”: arte culinaria in mostra - Si è aperta in Cina lunedì 16 maggio, presso la Guangzhou Public Library ... Queste considerazioni hanno ispirato la mostra fotografica sull'arte culinaria EDO, ERGO SUM. Un viaggio culturale senza ... 🔗9colonne.it