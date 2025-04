Cina rimuove sanzioni agli europarlamentari | annuncio di Roberta Metsola

Roberta Metsola, nel corso della conferenza dei capigruppo, ha comunicato la decisione della Cina di togliere le sanzioni a tutti gli europarlamentari. Le misure restrittive erano state poste da Pechino nel marzo del 2021. "Le nostre commissioni parlamentari devono poter discutere degli interessi europei con le loro controparti cinesi senza temere ripercussioni. Le nostre relazioni con la Cina restano complesse e sfaccettate. Il modo migliore per affrontarlo è l'impegno e il dialogo", ha sottolineato Metsola.

Pechino annuncia dazi del 34% agli Usa, Trump: "Cina nel panico e non può permetterselo" | Fed, Powell: "Impatto economico più ampio del previsto" - Tajani: "La risposta dell'Ue alle tariffe americane sarà più un segnale politico". Piazza Affari chiude in profondo rosso, perdendo il 6,5% 🔗tgcom24.mediaset.it

Cina: corsa agli acquisti per la Festa di primavera alimenta crescita attivita’ globali - Le vivaci celebrazioni della Festa di primavera hanno travolto la Cina e oltre. Non solo hanno alimentato un boom dei viaggi transfrontalieri e dei consumi interni, ma hanno anche creato enormi opportunita’ per le attivita’ globali. Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

La Cina fa la faccia feroce e risponde agli Usa con dazi al 34%. Trump: “Se la sono giocata male, sono andati nel panico” - Pechino fa la faccia feroce contro Donald Trump e la Casa Bianca replica a muso duro. La Cina risponde ai dazi americani annunciati mercoledì con l’imposizione di dazi doganali del 34% su tutte le importazioni di beni Usa a partire dal 10 aprile. Lo ha annunciato il ministero del Commercio cinese aggiungendo la notizia di controlli sulle esportazioni di sette elementi chimici delle terre rare. Tra questi il gadolinio, utilizzato nelle risonanze magnetiche, e l’ittrio, utilizzato nell’elettronica di consumo. 🔗secoloditalia.it

