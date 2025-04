Cina | registra corsa ai viaggi per vacanze del primo maggio

viaggi di passeggeri durante gli otto giorni di corsa ai viaggi per le vacanze del primo maggio, che hanno preso il via ieri, ha dichiarato l’operatore ferroviario nazionale. Dei passeggeri fotografati alla Beijing West Railway Station a Pechino, capitale della Cina, oggi 30 aprile 2025. La rete ferroviaria cinese dovrebbe gestire circa 144 milioni di viaggi di passeggeri durante gli otto giorni di corsa ai viaggi per le vacanze del primo maggio, che hanno preso il via ieri, ha dichiarato l’operatore ferroviario nazionale. Agenzia Xinhua 🔗 Romadailynews.it - Cina: registra corsa ai viaggi per vacanze del primo maggio Dei passeggeri si preparano a salire su un treno alla Nanjing Railway Station di Nanchino, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, oggi 30 aprile 2025. La rete ferroviaria cinese dovrebbe gestire circa 144 milioni didi passeggeri durante gli otto giorni diaiper ledel, che hanno preso il via ieri, ha dichiarato l’operatore ferroviario nazionale. Dei passeggeri fotografati alla Beijing West Railway Station a Pechino, capitale della, oggi 30 aprile 2025. La rete ferroviaria cinese dovrebbe gestire circa 144 milioni didi passeggeri durante gli otto giorni diaiper ledel, che hanno preso il via ieri, ha dichiarato l’operatore ferroviario nazionale. Agenzia Xinhua 🔗 Romadailynews.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cina: Pechino registra aumento viaggi transfrontalieri - Fino a lunedi’, Pechino aveva registrato quasi 940.000 attraversamenti di frontiera da parte di cittadini stranieri quest’anno, con oltre 236.000 ingressi agevolati dalle politiche di esenzione dal visto, tra cui il transito senza visto di 240 ore, secondo i dati ufficiali. Il numero totale di viaggiatori transfrontalieri nei porti di Pechino nel 2025 aveva superato i 4 milioni fino a lunedi’, con un aumento del 23% su base annua, secondo la Stazione generale di Pechino per l’ispezione delle frontiere di entrata e di uscita (Beijing General Station of Exit and Entry Frontier Inspection). 🔗romadailynews.it

Cina: registra record viaggi ferroviari di passeggeri a gen-mar - I viaggi ferroviari dei passeggeri in Cina hanno raggiunto un nuovo record nel primo trimestre del 2025 grazie alla forte domanda di viaggi e all’aumento della capacita’ di trasporto. Nel periodo sono stati registrati circa 1,074 miliardi di viaggi di passeggeri nel sistema ferroviario, con un aumento del 5,9% su base annua, ha dichiarato oggi la China State Railway Group Co., Ltd. in una dichiarazione. 🔗romadailynews.it

Spagna registra aumento viaggi verso la Cina dopo politica esenzione visto - La Spagna sta assistendo a un aumento dei viaggi verso la Cina grazie alle politiche di esenzione dal visto. Cliccate per scoprire cosa lascia l’impressione piu’ profonda nei viaggiatori spagnoli in Cina. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5920356/5920356/2025-02-23/spagna-registra-aumento-viaggi-verso-la-cina-dopo-politica-esenzione-visto Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Corsa ai chip, la Cina vince la sfida sulla ricerca; Cina: Festa Qingming, viaggi transfrontalieri in aumento durante vacanze; Quando torneremo sulla Luna? La corsa al satellite (e non solo) tra Usa, Cina e Space X; Recensione Huawei Watch GT 5 Pro: in viaggio senza ricaricare e test in ospedale. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Cina: registra corsa ai viaggi per vacanze del primo maggio - Dei passeggeri si preparano a salire su un treno alla Nanjing Railway Station di Nanchino, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, oggi 30 aprile ... 🔗romadailynews.it

Cina: registra record viaggi ferroviari di passeggeri a gen-mar - I viaggi ferroviari dei passeggeri in Cina hanno raggiunto un nuovo record nel primo trimestre del 2025 grazie alla forte domanda di viaggi e all'aumento ... 🔗romadailynews.it

La Cina registra un numero record di viaggi ferroviari di passeggeri nel primo trimestre 2025 - (FERPRESS) – Roma, 17 APR – I viaggi passeggeri in treno in Cina hanno raggiunto un nuovo record nel primo trimestre del 2025 grazie alla robusta domanda di viaggi e all’aumento della capacità di tras ... 🔗ferpress.it