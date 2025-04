Cina | ministro Esteri multilateralismo e’ via d’uscita da problemi globali

d’uscita dai problemi del mondo sta nel sostenere e praticare il multilateralismo, ha dichiarato ieri il ministro cinese degli Esteri Wang Yi, in occasione di una riunione dei ministri degli Esteri dei membri e dei Paesi partner del BRICS. Wang, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha affermato che tutti i Paesi dovrebbero compiere una scelta di fronte agli Stati Uniti che brandiscono il bastone dei dazi in tutto il mondo. Secondo Wang, la risposta della Cina alla guerra commerciale e’ chiara e ferma: lottera’ fino alla fine, se deve lottare, e qualsiasi trattativa deve essere basata sull’uguaglianza e sul rispetto. Cio’ che la Cina sostiene non e’ solo la cooperazione reciprocamente vantaggiosa, ma anche le regole internazionali, ha aggiunto Wang. 🔗 Romadailynews.it - Cina: ministro Esteri, multilateralismo e’ via d’uscita da problemi globali La viadaidel mondo sta nel sostenere e praticare il, ha dichiarato ieri ilcinese degliWang Yi, in occasione di una riunione dei ministri deglidei membri e dei Paesi partner del BRICS. Wang, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha affermato che tutti i Paesi dovrebbero compiere una scelta di fronte agli Stati Uniti che brandiscono il bastone dei dazi in tutto il mondo. Secondo Wang, la risposta dellaalla guerra commerciale e’ chiara e ferma: lottera’ fino alla fine, se deve lottare, e qualsiasi trattativa deve essere basata sull’uguaglianza e sul rispetto. Cio’ che lasostiene non e’ solo la cooperazione reciprocamente vantaggiosa, ma anche le regole internazionali, ha aggiunto Wang. 🔗 Romadailynews.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Cina: ministro Esteri visitera’ Regno Unito e Irlanda, partecipera’ a 61ma MSC e ministeriale G20, presiedera’ evento alto livello Consiglio di sicurezza ONU - Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi visitera’ il Regno Unito e co-presiedera’ il decimo Dialogo strategico Cina-Regno Unito, visitera’ l’Irlanda e partecipera’ alla 61esima Conferenza sulla sicurezza di Monaco (MSC) in Germania dal 12 al 17 febbraio, ha annunciato oggi un portavoce del ministero degli Esteri cinese. Alla MSC, Wang, che e’ anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese (PCC), prendera’ la parola a un evento dedicato alla Cina per esporre la posizione del Paese sulle principali questioni internazionali alla luce del tema della ... 🔗romadailynews.it

Brasile: ministro Esteri, BRICS esempio vitale di multilateralismo - Il blocco di economie emergenti BRICS e’ un esempio fondamentale di multilateralismo, ha dichiarato il ministro brasiliano degli Affari Esteri Mauro Vieira durante una riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi membri del BRICS lunedi’. “Il BRICS e’ una manifestazione molto importante del multilateralismo, e il multilateralismo e’ un principio costituzionale che guida le relazioni estere del Brasile”, ha dichiarato Vieira in un’intervista a BRICS Brasil. 🔗romadailynews.it

Il ministro degli esteri della Cina a Mosca “Con la Russia amici per sempre” - ROMA (ITALPRESS) – Cina e Russia sono e saranno “amiche per sempre, mai nemiche”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Pechino, Wan Yi, durante una visita a Mosca. “Il principio ‘amici per sempre, mai nemici’ – ha aggiunto – serve come solida base legale per far progredire la cooperazione strategica a un livello superiore”. Wang è in visita di tre giorni a Mosca, dove dovrebbe incontrare il suo omologo russo, Sergei Lavrov, e Vladimir Putin. 🔗unlimitednews.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

??Dazi USA su scala globale: le 5 domande di Wang Yi all’unilateralismo??; Wang Yi: compromessi e ritirate non fanno che rendere il bullo più aggressivo; In Cina e Asia – Wang Yi promuove il multilateralismo al Consiglio di Sicurezza dell’Onu; La Cina all’ONU si erge a paladina del multilateralismo e del diritto internazionale. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Cina: ministro Esteri, multilateralismo e’ via d’uscita da problemi globali - La via d'uscita dai problemi del mondo sta nel sostenere e praticare il multilateralismo, ha dichiarato ieri il ministro cinese degli Esteri Wang Yi, in ... 🔗romadailynews.it

Ignazio Cassis andrà in Giappone e Cina - l consigliere federale Ignazio Cassis sarà in visita ufficiale in Giappone e in Cina la prossima settimana. In Cina i colloqui si concentreranno sulle relazioni bilaterali, sulle sfide economiche e su ... 🔗cdt.ch

Il ministro degli esteri della Cina a Mosca “Con la Russia amici per sempre” - amiche per sempre, mai nemiche". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Pechino, Wan Yi, durante una visita a Mosca. "Il principio 'amici per sempre, mai nemici' - ha aggiunto - ... 🔗msn.com